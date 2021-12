Políticos participam de manifestação em Salvador

Cerca de 5 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar, participaram da manifestação contra o governo federal, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT) em Salvador, na manhã deste domingo, 16. Dentre os manifestantes, políticos também acompanharam os protestos que percorreu a Barra.

Políticos como os deputados federais Lúcio Vieira Lima (PMDB), Paulo Azi (DEM), Jutahy Magalhães (PSDB) e José Carlos Aleluia (DEM), o deputado estadual Adolfo Viana (PSDB), os vereadores Paulo Câmara (PSDB), Claudio Tinoco (DEM) e Kátia Alves (DEM) e o presidente estadual do PSDB, João Gualberto, além do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Estiveram presentes também a secretária de Ordem Pública Rosemma Maluf e desembargadora Luislinda Valois.

"Vim com minha família protestar. O povo não aguenta mais as promessas que Dilma fez no período eleitoral e foram esquecidas", disse Viana. Gualberto afirmou que Dilma está "terceirizando o governo com Renan Calheiros". "Ninguém aguenta mais tanta corrupção e mentira do PT. Falaram até em pegar armas. Isso está chegando aos extremos", frisou.

"Lula montou uma verdadeira quadrilha. A diretoria da Petrobras era uma. Ninguém mais consegue enxergar mais três anos e cinco meses com Dilma. O governo acabou. É preciso agora consumar o ato", acrescentou Aleluia.

Lúcio Vieira Lima destacou que "o povo pode pressionar o congresso". O caminho que estamos vendo é tirar o governo por parte da manifestação popular que pode pautar o congresso. O político teme o povo", finalizou.

Nas redes sociais

ACM Neto usou o perfil pessoal do Facebook para falar sobre a manifestação. "Espero que o governo compreenda essa crescente insatisfação das diversas camadas da sociedade e adote medidas para superar a crise política e institucional. O desemprego, a inflação crescente e a paralisação da economia precisam de soluções urgentes e que não penalizem mais ainda o povo e as classes produtivas", escreveu em um post com a foto o Farol da Barra.







Mais uma vez, a população mostrou sua força nas ruas, fazendo um protesto grandioso e pacífico. Espero que o governo... Posted by ACM Neto on Domingo, 16 de agosto de 2015

