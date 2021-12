Políticos não se entendem sobre mudanças

A necessidade de uma ampla reforma no sistema político brasileiro se tornou um assunto quase unânime depois do último mês de junho.

Manifestantes de todos os cantos do Brasil mostraram nas ruas a insatisfação com um universo de problemas e deixaram bem claro um recado para os políticos: uma grande parcela de brasileiros não se sente representada no atual sistema político.

A turma que "saiu do Facebook", como alguns se apresentam nas manifestação, conseguiu convencer os políticos de que está na hora de mudar. O próximo desafio para a reforma política alcançar o consenso: hoje todo mundo quer mudar. Só que cada um quer as coisas de um jeito diferente.

No último dia 18 de junho, aproximadamente 10 mil manifestantes subiram a rampa do Congresso Nacional e ocuparam o espaço que simboliza o poder constituído por mais de seis horas.

O gesto, marcado pela irreverência dos jovens, confirmou o que outras manifestações em grandes, médias e pequenas cidades brasileiras já indicavam: os políticos estão no centro do conjunto de insatisfações que levou os brasileiros às ruas.

Seis dias depois e após um pronunciamento à nação em que defendeu o legado de seu governo, a presidente Dilma Rousseff reuniu governadores e prefeitos.

Entre outras coisas, propôs um plebiscito para tratar de "uma ampla e profunda reforma política, que amplie a participação popular e amplie os horizontes da cidadania".

Sem consenso - Deu-se início ali a uma reação em cadeia entre os políticos brasileiros: todos passaram a discutir mudanças nas regras. Não necessariamente as mesmas mudanças. E o plebiscito, sugerido por Dilma para tentar unir o país em torno das mudanças, virou um dos alvos de discórdia.

Apesar da mobilização de partidos como o PT e o PCdoBa em torno da medida, há resistência no Congresso Nacional em realização da consulta prévia à população. Muitos partidos defendem que a consulta seja feita após a elaboração das mudanças, através de um referendo.

Outro ponto de discórdia é quando as mudanças de caráter eleitoral passariam a valer. O PT defende, quase isolado, que as alterações sejam adotadas já nas próximas eleições em 2014.

"Do jeito que as coisas tem caminhado no Congresso, o grande risco a ser evitado é o de não se conseguir mudar absolutamente nada", diz o professor de ciências políticas da Unime e da FTC, Rodrigo Franco.

Ele culpa a presidente Dilma pelo impasse. "Ela foi muito inábil", diz e lembra que dificilmente o Congresso Nacional aceitaria mudanças profundas na legislação eleitoral a pouco mais de um ano das eleições.

"As pessoas que estão lá (deputados e senadores) vão lutar por seus empregos. O político passou três anos se preparando para concorrer à reeleição e agora surge uma proposta de modificar as regras que lhe deram um mandato. É óbvio que não vai apoiar", acredita Franco.

O professor defende a necessidade de modificações nas regras para a escolha dos representantes do Legislativo. "Os deputados eleitos no país receberam aproximadamente 20% dos votos. Os outros 80% foram para candidatos que perderam", diz.

Para o cientista político Paulo Fábio Dantas, é preciso analisar com bastante calma o recado das ruas. "É óbvio que existe uma grande insatisfação com os políticos, mas não se pode dizer que todo o nosso sistema político é ruim. O problema está mais na operação deste sistema que nele", acredita Dantas.

No atual cenário em que falta consenso para uma reforma mais ampla, ele sugere que se foque em um aspecto em particular.

"Se existe algo ruim no sistema político brasileiro, é o financiamento de campanha, que dá margem para uma relação promíscua entre financiadores de campanha e os eleitos. Isso poderia ser modificado para 2014 se fosse dado foco ao problema", diz.

As demais mudanças poderiam ser melhor discutidas para tomar corpo nas eleições de 2016, acredita.

"Dizer que todo o sistema é ruim e precisa ser mudado é uma forma de mudar o foco do problema", diz Dantas.

