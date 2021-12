Políticos de todo país e diferentes partidos lamentam morte de Waldir Pires

Assim que saiu a notícia do falecimento nesta sexta-feira, 22, do ex-governador de Bahia e ex-ministro, Waldir Pires, políticos usaram as redes sociais para registrar seus pesares. De diversos partidos e de todo o país, o ponto comum foi registrar seu caráter democrático. A esquerda, por sua vez, fez questão de valorizar o que Pires significou na redemocratização do Brasil e sua luta pelos direitos sociais.

O presidente Michel Temer (MDB) ressaltou que Waldir Pires foi o primeiro governador da Bahia eleito depois da redemocratização, pelo PMDB. "Os baianos, e os brasileiros, perdem um símbolo da política feita com ética e paixão pelo seu país", registrou.

A ex-presidente Dilma Rousseff disse se tratar de um dia triste para todos aqueles que lutam e sonham com um Brasil mais justo. "Meus sentimentos à família de Waldir Pires, ao povo da Bahia e aos companheiros do PT", escreveu. O perfil oficial de Lula no Twitter postou uma foto do ex-presidente abraçando Pires, a quem chamou de "amigo" e "companheiro".

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), falou que a Bahia e o Brasil não perdem apenas um político, já que Pires seria também um "exemplo de caráter e retidão na vida pública e privada". O governador ainda salientou que Pires "dedicou boa parte de seus 91 anos de vida à defesa da cidadania e à construção de uma Brasil melhor e que esse legado serve de herança e inspiração". O vice-governador, João Leão (PP), também lamentou. "Meu amigo se foi aos 91 anos. Meus sentimentos a toda família e amigos", colocou.

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), frisou que Waldir Pires atuava em lado oposto politicamente, mas disse que o ex-governador "deixa o exemplo de homem público que exerceu com serenidade o seu papel na política". O pré-candidato ao governo da Bahia pelo Democratas, José Ronaldo, ponderou: "ele sempre foi um homem de diálogo e da luta pela Bahia. Independente de partidos, merece todo nosso respeito sempre".

O deputado federal Jutahy Magalhães (PSDB), pré-candidato ao senado pela Bahia, chamou Pires de "querido amigo" e lembrou que ter tido o "privilégio de ter sido seu secretário de Justiça de Direitos Humanos".

Com o saudoso governador #WaldirPires em 1988, em meu apartamento em Salvador, quando era seu secretário de Justiça e Direitos Humanos. Na foto também estão meu irmão Juracy Magalhães e meu filho Jutahy Neto #Luto pic.twitter.com/N23JMuTFor — Jutahy Magalhaes (@jutahymagalhaes) 22 de junho de 2018

O deputado federal Luiz Caetano (PT) entende que "o Brasil perdeu um dos seus maiores homens públicos da história. Waldir Pires deixa um legado de luta, comprometimento, decência, coerência e coragem", escreveu.

O baiano Nelson Pellegrino (PT) ressaltou o traço nacionalista de Pires, e colocou que ele "amava seu país e sua terra". Do PDT, o deputado federal Félix Mendonça Júnior, reforçou que Waldir Pires lutou pelos menos favorecidos e contra a opressão.

O petista baiano Afonso Florence lembrou que no início de sua militância, quando era presidente do Diretório Acadêmico, esteve de lado oposto ao de Pires, mas ressaltou que o ex-governador "honra a política e os baianos, com uma trajetória democrática e popular, que deixa um grande legado e muita saudade". Florence ainda rememorou os discursos que Pires fazia nas passeatas em Salvador na época do impeachment de Dilma Rousseff e de seu poder mobilizador. "A população e as principais lideranças pela democracia o tinham como referência, então, estamos todos de luto", completou.

A petista gaúcha Maria do Rosário usou uma frase do próprio Waldir para homenageá-lo: "É essencial na política que você seja decente, que não manipule interesses econômicos e capitule se tornando beneficiários de setores".

Jaques Wagner, por meio de nota, salientou o percurso político de Waldir Pires, que atuou como Deputado Federal, Ministro de Estado, Governador da Bahia e Vereador de Salvador. "O Dr. Waldir que resistiu ao golpe de 1964 é o mesmo que exerceu com muita dignidade e altivez todos as funções públicas de sua vida e nos inspira a seguir sempre do lado certo da história. Em um momento como o atual, em que nossa democracia é fortemente atacada, a presença de Waldir fará ainda mais falta. Mas seguiremos sempre orientados pelo seu exemplo, lucidez e valores inalterados", lamentou.

Outros petistas que registraram seus pesares foram Rui Falcão, Tarso Genro, o governador do Acre, Tião Viana, os deputados federais Jorge Solla (BA), Paulo Teixeira (SP), Reginaldo Lopes (MG), José Guimarães (CE) e o senador Lindbergh Farias (RJ).

A senadora baiana Lídice da Mata, do PSB, falou que estava muito triste com a notícia. "Um nome importante da política baiana e brasileira, que tanto ensinou minha geração com sua inteligência, ética e dignidade", colocou.

Também senador pela Bahia, Otto Alencar (PSD), registrou que Waldir Pires dedicou boa parte da sua vida pública as causas humanas e sociais, sempre em defesa da democracia e Estado de Direito. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos”.

O senador Cristovam Buarque (PPS) descreveu Waldir como "um dos melhores de seus cidadãos e líderes deste tempo. Dos poucos capazes de dialogar na divergência".

A pré-candidata pelo PCdoB ao Palácio do Planalto, Manuela D'Avila frisou o lado democrático de Pires. "O Brasil, tão carente de democracia, perdeu um de seus democratas mais respeitados e exemplares". A também comunista, a baiana Alice Portugal, afirmou que Pires "escreveu uma linda história de luta contra a desigualdade social e pela transformação da sociedade" e postou a hashtag #valdirpresente.

