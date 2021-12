Políticos baianos têm baixa atuação no Twitter após eleição

No primeiro ano em que o uso da internet no período eleitoral foi liberado no Brasil, as redes socias foram as “meninas dos olhos” dos políticos baianos. Embalados pela quantidade de eleitores que poderiam ser conquistados na web, muitos criaram contas no Twitter e procuraram interagir com os internautas. Entretanto, passado o período eleitoral, muitos candidatos, eleitos ou não, abandonaram o microblog, e mesmo aqueles que se mantiveram ativos continuam sem dar conta da demanda dos internautas.







A reportagem do A TARDE On Line repetiu teste feito no final da campanha do primeiro turno e, por meio do Twitter @deolhonaeleicao, enviou uma mesma pergunta para os políticos baianos “tuiteiros”: Luiz Bassuma (PV), Jaques Wagner (PT), Geddel Vieira Lima (PMDB), Marcos Mendes (PSOL), Paulo Souto (DEM), ACM Neto (DEM), César Borges (PR), José Carlos Aleluia (DEM), Lídice da Mata (PSB) e Walter Pinheiro (PT). A pergunta feita foi: a interação com os internautas continua após a eleição? Por quê?









