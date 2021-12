Políticos baianos lamentam morte do Ministro Teori Zavascki

Políticos baianos lamentaram a morte do Ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, na tarde desta quinta-feira, 19. O ministro estava a bordo de um avião que caiu próximo a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro.

O governador Rui costa divulgou nas suas redes sociais que foi surpreendido pela trágica notícia da morte do ministro, “Tive a oportunidade de dialogar com Teori e conhecer seu perfil de seriedade e discrição. Deixo meus votos de pesar à família e aos amigos”. Rui ainda elegiou sua atuação no STF, “Sua atuação como ministro contribuiu para que o Supremo atenda as legítimas expectativas dos cidadãos brasileiros”, concluiu o governador.

O prefeito de Salvador ACM Neto, enviou nota a imprensa lamentando a morte do ministro, “Como advogado, professor universitário e magistrado, Teori Zavascki pautou suas decisões pelo equilíbrio, bom-senso e razoabilidade, sempre observando o respeito à Constituição e à legislação do país.” ACM Neto afirmou, também, que o ministro possuía elevado saber jurídico, conduta ilibada e interesse público. “Aos familiares e amigos do ministro, a minha solidariedade. Que Deus conforte a todos neste momento em que perdemos uma pessoa que sempre se dedicou à Justiça”, disse o prefeito.

