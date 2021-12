Políticos baianos analisam conjuntura

O presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, disse, nesta terça-feira, 15, que ninguém, nem os ministros, estão cima da lei. "Se as investigações mostrarem que têm culpa, terão que ser punidos", afirmou o dirigente, ao avaliar o impacto da operação de busca e apreensão da Polícia Federal que atingiu, nesta terça, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-TJ) e dois ministros do PMDB do governo da presidente Dilma Rousseff.

Além de Eduardo Cunha, que nesta terça também teve a admissibilidade do processo contra ele aprovado pelo Conselho de Ética da Câmara, a PF fez busca e apreensão na residência dos ministros Henrique Eduardo Alves (RN), do Turismo, e Celso Pansera (RJ), da Ciência e Tecnologia, além do ex-ministro, Edson Lobão, também do PMDB.

Segundo Everaldo Anunciação, a continuidade do processo por quebra de decoro parlamentar contra Cunha já era esperado. Cunha está sendo processado por quebra de decoro, por mentir sobre a existência de contas bancárias na Suíça durante depoimento à CPI da Petrobras.

JEveraldo Anunciação acha que o fato da Operação Lava Jato, cuja investigação também envolve dirigentes, ministros, senador e ex-ministros do PT, ter chegado ao PMDB, o segundo maior partido da base do governo, não significa maiores prejuízos ao governo. Para ele, a crise está no Congresso, mais especificamente na Câmara dos Deputados, onde Eduardo Cunha vem dando as cartas.

Indagado sobre os parlamentares da base de Dilma que integram a "tropa de choque" do peemedebista no Conselho de Ética e que votaram contra a abertura do processo contra ele - caso dos deputados baianos Cacá Leão (PP), José Carlos Araújo (PTN) e Erivelton Santana (PSC) -, o presidente do PT disse que eles terão de se explicar.

"Não esperávamos que esses parlamentares votassem pró-Cunha. Respeito a posição deles, mas terão de se explicar perante a sociedade e os eleitores", reagiu, defendendo que o Congresso não deve ficar refém da Operação Lava Jato.

A TARDE não conseguiu falar com o secretário-geral do PMDB e presidente estadual do partido, Geddel Vieira Lima, nem com o deputado federal, Lúcio Vieira Lima, sobre a ação da PF contra integrantes do PMDB.

Mas o deputado federal, Antônio Imbassahy (PSDB), acha que, depois desta etapa da Java Jato, a situação do PMDB se complicou. Para ele, embora o presidente Michel Temer (PMDB-SP) tenha condições de comandar um governo de transição, o envolvimento de ministros do PMDB gera insegurança e incertezas.

Já o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) avalia que a continuidade do governo Dilma só vai piorar o quadro. "O parlamento está desgastado, com os presidentes das duas Casas no Congresso investigados na Lava Jato e o governo totalmente imobilizado. "O melhor cenário seria o início de um novo governo".

adblock ativo