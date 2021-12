Zé Ronaldo promete melhorias na economia da Bahia e critica o governo de Rui Costa e Jaques Wagner

Na manhã desta quarta, 26, o candidato ao governo do estado Zé Ronaldo (DEM) prometeu aderir projetos que visam a melhoria da economia estadual e criticou os governos de Jaques Wagner e Rui Costa alegando que o PIB baiano diminuiu com a atuação deles. “Entre 2003 e 2006 o PIB baiano teve crescimento acumulado 36% acima do crescimento brasileiro. Mas a falta de planejamento dos governos de Jaques Wagner e de Rui Costa fez com que a Bahia andasse para trás. Nenhum grande pólo industrial foi atraído para a Bahia nos últimos 12 anos”, avalia Zé Ronaldo.

Segundo o candidato, o abandono do Pólo de Informática de Ilhéus fez com que a falta de emprego e a atração de empresas para a Bahia diminuisse. “ Antes da eleição de Jaques Wagner, em 2005, o Pólo de Informática de Ilhéus tinha mais de 70 empresas, gerava mais de cinco mil empregos, com faturamento anual acima de R$2 bilhões e respondia por mais de 50% do Imposto sobre Serviços (ISS) de Ilhéus. [...] Era para ter sido o Vale do Silício baiano. Mas o Pólo de Informática de Ilhéus foi transformado num Vale do Silêncio”, afirma o candidato fazendo referência à região da Califórnia, nos Estados Unidos, onde estão localizadas as maiores empresas de informática do mundo.

Zé Ronaldo diz que a Bahia conseguiu atrair empresas, antes de 2006, com uma atuação eficiente na guerra fiscal que foi estabelecida entre os estados. “Estávamos caminhando para a diversificação da economia baiana, havia programas como o ProBahia e outros programas específicos, como o BahiaPlast, o Procobre, os incentivos ao desenvolvimento da informática no Polo de Ilhéus, o Agrinvest e o esforço de atração da Ford, entre outros. Tudo isso foi por terra quando os petistas chegaram ao governo”, diz o candidato.

adblock ativo