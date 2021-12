Zé Ronaldo continua apostando em segundo turno

O candidato ao governo da Bahia, Zé Ronaldo (DEM) afirmou nesta quinta-feira, 4, que não irá descansar um minuto até o domingo e que continua com todo o gás nesse encerramento de campanha. Pela manhã, o candidato participou de um debate em uma emissora de televisão, e logo após, seguiu para a cidade de Barreiras (a 867 km de Salvador), onde, ao lado do prefeito da cidade, Zito Barbosa (DEM), participou de um ato público em favor do presidenciável Jair Bolsonaro.

Na ocasião, Zé Ronaldo, declarou que vai governar em comunhão com todo os prefeitos do estado e atacou o orçamento do governo atual. “Vou governar com transparência, sem perseguir nenhum prefeito, como faz o atual governador. Teremos uma árdua missão que será colocar a casa em ordem. Não vamos permitir que o estado gaste 150 milhões no contrato da Fonte Nova pagando juros à OAS e à Odebrecht. E também vamos rever imediatamente esse gasto absurdo de mais 500 milhões com propaganda”, disse.

O democrata também aproveitou para reforçar os compromissos com segurança, saúde e educação. “Vamos retomar os territórios dominados pelo tráfico de drogas. Isso é emergencial. A população precisa voltar a sair às ruas com segurança. Vamos também acabar com a fila da morte, comprando vagas em hospitais particulares, se for preciso. E na educação vamos criar condições para que os jovens consigam trabalho quando deixarem o nível médio”, prometeu.

