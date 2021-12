Zé Ronaldo agradece mais de um milhão de votos

Com mais de 96% das urnas apuradas, a reeleição de Rui Costa (PT) foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitor (TRE). O candidato ao governo do estado, Zé Ronaldo (DEM), ficou em segundo lugar na corrida eleitoral e agradeceu o número de votos que recebeu, cerca de um milhão e duzentos mil votos.

“Para quem começou uma campanha aos quarenta minutos do segundo tempo e até a semana passada aparecia com apenas 8% das intenções de votos, acredito que fui vitorioso e cumpri a minha missão com dignidade”, disse Zé Ronaldo, que acompanhou a apuração dos votos em Feira de Santana ao lado de seus familiares.

