Zé Raimundo diz que pesquisa A TARDE servirá como referência

Em empate técnico na primeira colocação com o atual prefeito Herzem Gusmão (MDB) e com a menor taxa de rejeição entre os candidatos na corrida eleitoral pela Prefeitura de Vitória da Conquista, o deputado estadual e ex-prefeito, Zé Raimundo (PT), avalia que o levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa divulgado nesta quinta-feira, 1, servirá como referência para reforçar o que vem dando certo e aparar as arestas na busca pela eleição.

“É sempre importante quando um instituto, uma entidade distante e, sobretudo, no caso um órgão de comunicação, faz uma pesquisa, porque baliza todas as tendência dos eleitores e, evidente, coloca para os candidatos uma referência”, avaliou Zé Raimundo, que tem 34% das intenções de voto, contra 29% do emedebista.

“Achei que a pesquisa foi muito positiva, favorável à candidatura Zé Raimundo e de Lu, uma chapa que tem a preocupação de resgatar e recomeçar as experiências vitoriosa que tivemos na cidade”, destacou o candidato do PT.

Raimundo sinaliza que sua menor taxa de rejeição entre os postulantes à prefeitura de Conquista é fruto da postura de “diálogo e de não agressão” em relação aos outros candidatos, “privilegiando propostas e soluções para retomar o emprego, infraestrutura e a qualidade de vida na cidade”.

“A alta rejeição dos alguns candidatos está ligado a forma como eles veem a política: agressiva, feita com ódio, raiva, com desprezo pelas pessoas e suas opiniões. O eleitorado está consciente e sabe que temos condições de governar a cidade com democracia, compromisso com a ética e transformação social, sempre pensando no futuro que garanta uma projeção de Vitória da Conquista no cenário nacional”, ressaltou o petista.

Ele acredita que por isso, o dado mostrado na pesquisa, de um empate com o candidato do MDB, “não reflete com precisão nosso grande apoio nos distritos”. Diz ele:“O prefeito atual abandonou a zona rural, esqueceu, o povo sofre com estradas precárias, falta de água, transporte, uma série de coisas”.

O candidato do PT explica que Conquista tem algo em torno de 280 povoados. “Temos muita gente morando em pequenos povoados, onde existe uma dificuldade no acesso aos telefones, principalmente os fixos”.

