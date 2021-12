Wagner visita Lençóis, Souto faz campanha em Pintadas e Geddel vai de carreata

Patrícia França, do A TARDE

O governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, e que segundo a mais nova pesquisa do instituto Datafolha venceria no primeiro turno com 44% dos votos válidos, enquanto seus adversários somados teriam 37%, afirmou em Lençóis, neste domingo, que se for reeleito em outubro pretende interligar os circuitos do ouro e do diamante, com a construção de estrada interligando as cidades de Tanquinho, Bonito, Morro do Chapéu e Utinga.

No encontro que teve com lideranças da Chapada Diamantina, Wagner explicou porque se comprometia: "Agora posso fazer esse tipo de compromisso porque tenho consciência do dinheiro que tenho no governo", assinalou.

O candidato petista também se comprometeu a criar um Fundo Especial, na área de Saúde, para portadores de deficiência física. Wagner pediu às lideranças locais para trabalharem em prol da eleição dos deputados federais e estaduais da coligação Pra Bahia Seguir em Frente. "Precisamos de tranquilidade para aprovar os projetos de interesse da população, por isso é importante eleger um maior número de representantes da nossa coligação", exortou.

O petista sempre foi bem votado nos municípios da região da Chapada Diamantina. Em 2006, Wagner conseguiu 830 mil votos na região e disse que pretende ampliar a votação em outubro. "O exército de 2010 é mais forte do que o de 2006 e podemos aumentar essa margem", declarou.

Irrigação é prioridade de Geddel - Enquanto Jaques Wagner visitava Lençóis, o candidato a governador da Coligação A Bahia Tem Pressa, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), destacou que o seu programa de governo prevê o fortalecimento da irrigação, além de investimentos em esgotamento sanitário e a Hidrovia do São Francisco. “São os grandes desafios que temos na região para gerar emprego e renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse o peemedebista, que participou de carreatas nos municípios de Jaguaquara, Itaquara, Santa Inês, Ubaíra, Jiquiriçá e Mutuípe.

No sábado, acompanhado pelos candidatos ao Senado, César Borges (PR) e Edvaldo Brito (PTB), e por seu vice, Edmundo Pereira (PMDB), esteve em Juazeiro participando da Festa do Colono, que comemora a chegada de imigrantes do Sul do país, nos projetos de irrigação que impulsionaram a economia da região.



Souto quer indústria em Pintadas - Já o ex-governador Paulo Souto, candidato pela coligação A Bahia Merece Mais (DEM/PSDB) e segundo colocado na pesquisa Datafolha, com 32% dos votos, disse, em encontro com lideranças políticas, empresariais e comunitárias de Pintadas, que pretende levar para o interior novas unidades industriais.

Paulo Souto, que no sábado fez caminhada no bairro de Santa Cruz, em Salvador, lembrou que quando governador atraiu uma grande indústria de calçados para Ipirá. “Agora nossa intenção é procurar trazer para cidades como Pintadas, novas fábricas que se integrem à unidade industrial já existente na região”. O candidato também visitou a Festa do Vaqueiro, em Riachão do Jacuípe, e foi a Cansanção, na festa do padroeiro da cidade.

