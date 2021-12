Wagner vai comandar negociações para a vice

O governador Jaques Wagner vai continuar no comando das negociações para a formação completa da chapa majoritária, encabeçada pelo PT, que disputará a sucessão estadual em 2014. Com a escolha de Rui Costa candidato a governador pelo PT e Otto Alencar (PSD) ao Senado, resta apenas a vaga de vice na chapa.



"Quando você tem um candidato escolhido, o candidato passa a ter um protagonismo também. Mas evidente que ainda o condutor do processo é o governador e eu vou me envolver bastante no sentido de fazer uma chapa que unifique o máximo possível nosso campo, que seja mais competitiva possível", disse Wagner ao participar, ontem, do lançamento do Plano Juventude Viva na Bahia, na Escola Parque.



"Basicamente", disse o governador, disputam a vice o PDT e o PP. "Agora é conversar. Isso é uma coisa que pertence também aos próprios interessados. Vamos costurar. Acho que não temos dificuldade", disse. Insistindo: "Política é diálogo, nunca ninguém sai com tudo que imaginava, mas acho que temos uma maturidade e todas as forças políticas que estão conosco devem se manter unidas para a disputa de 2014".



Sem pressa



Diferentemente da pressa em escolher o nome do PT para disputar o governo, Wagner acha que não tem sentido, agora, "açodamento" para finalizar a composição da chapa. "Alguns acham que deveria resolver até dezembro, mas ninguém (no campo da oposição) está nem com candidato escolhido que dirá a chapa toda montada. Se você quiser a gente está com dois terços da chapa", afirmou.



"Eu sinceramente não vejo por que o açodamento, até porque eu reconheço que nessa fase a gente tem que dialogar bem para manter a base toda unificada".



Sobre Rui, disse que ele deve ter uma "cara" diferente da sua . "A minha é uma cara que já vai ficando daqui a pouquinho no passado. Ele vai apresentar o programa de governo que não vai dispensar o legado deixado. Tem que ser assim. Até porque cumpri minha tarefa, dei essa contribuição, para esse novo momento que a Bahia vive e agora, a partir de janeiro de 2015 a tarefa vai estar com ele", declarou, já considerando que o candidato petista será o próximo governador da Bahia.

