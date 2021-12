Wagner seria reeleito no primeiro turno, diz Datafolha

Jaques Wagner, candidato do PT para o segundo mandato no governo da Bahia, seria reeleito no primeiro turno, diz pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta, 17. O candidato passou de 48% para 53% no percentual de intenções de voto. Paulo Souto (DEM), o segundo colocado e principal adversário de Wagner nestas eleições, oscilou de 18% para 16%. Geddel Vieira Lima (PMDB), o terceiro nas pesquisas, variou de 14% para 11%. A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 13 e 14 de setembro e foi publicada na edição de hoje da "Folha de São Paulo".

Em São Paulo, o tucano Geraldo Alckmin venceria em primeiro turno se a eleição fosse realizada hoje. A pesquisa mostra o candidato do PSDB com 51% das intenções de voto, dois pontos acima do que no levantamento anterior, dias 8 e 9. O petista Aloizio Mercadante aparece com 23% das preferências, mesmo desempenho da pesquisa anterior. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Se considerados apenas os votos válidos, Alckmin tem 59% e Mercadante, 26%.



O pepista Celso Russomanno manteve a terceira colocação, com 8% - de 9% no levantamento anterior. Paulo Skaf (PSB) recebe 3% das votações, mesmo porcentual das pesquisas anteriores. Votos em branco e nulos somam 5% e indecisos, 8%. Em uma simulação de segundo turno, o tucano ficaria com 60% das intenções de voto e o petista, com 31%.



Minas Gerais - Antonio Anastasia (PSDB) voltou a crescer nas intenções de voto para o governo de Minas e ultrapassou Hélio Costa (PMDB) pela 1ª vez, aponta pesquisa Datafolha. Mas a disputa continua indefinida. Anastasia, atual governador e candidato à reeleição, passou de 36% para 40%; está tecnicamente empatado com Costa, que oscilou de 39% para 37%. Anastasia cresceu 22 pontos desde julho.



Rio - O atual governador do Rio, Sergio Cabral (PMDB), seria reeleito com 59% dos votos se a eleição fosse hoje, conforme a pesquisa Datafolha divulgada hoje. O verde Fernando Gabeira ficaria com 18%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.



Paraná - No Estado há situação de empate entre os principais candidatos. Beto Richa (PSDB) continua com vantagem, com 45% das intenções de voto, seguido pelo pedetista Osmar Dias, com 40%. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para cima ou para baixo.



Rio Grande do Sul - O petista Tarso Genro lidera com 44% das intenções de voto. Em seguida vem José Fogaça (PMDB), com 24%. A governadora Yeda Crusius (PSDB), que tenta a reeleição, tem 11%.



Distrito Federal - Agnelo Queiroz (PT) venceria no primeiro turno se a eleição fosse realizada hoje. Ele tem 44% das intenções de voto, contra 31% do ex-governador Joaquim Roriz.



adblock ativo