Wagner promete mais recursos para a causa gay

O candidato do PT à reeleição ao governo da Bahia, Jaques Wagner, foi o único, até o momento, que assinou um Termo de Compromisso encaminhado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), no final do mês de agosto, a todos que disputam o cargo nestas eleições. O documento reúne propostas da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis, Bissexuais e Transexuais.



O candidato petista se comprometeu em garantir recursos para ONGs e projetos voltados para a comunidade homossexual. Além disso, assumiu o compromisso de sancionar leis que promovam a inclusão deste segmento da população. O texto também prevê o apoio à realização de eventos como a Conferência Estadual LGBT, que vai acontecer em 2011 e 2013, e a criação do Conselho Estadual da Cidadania e Direitos Humanos LGBT.

