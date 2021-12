Wagner participa de encontro em Barreiras em clima de comício

Miriam Hermes, da sucursal Barreiras



O governador Jaques Wagner (PT) esteve na terça em Barreiras, acompanhado de toda a chapa majoritária, falando para lideranças de 37 municípios do oeste baiano, durante o quarto encontro regional realizado naquele município, distante 871 km de Salvador, para lançar sua candidatura à reeleição.



Na ocasião, foram lançadas também as candidaturas de Oziel Oliveira (PP) para deputado federal e Kelly Magalhães (PCdoB) para a Assembleia Legislativa. Embora por mais de uma vez os organizadores tenham declarado que não se tratava de um comício – e, sim, de uma reunião para discussão das estratégias de campanha –, os discursos tiveram conotação de comício, com muitos elogios sobre as conquistas e poucas reivindicações.

Aeroporto - A Comissão de Segurança e Paz de Barreiras (movimento apartidário) entregou ao governador documento reivindicando a ampliação da pista do Aeroporto de Barreiras.De acordo com o presidente da comissão,empresárioGilMachado, esta foi, “no mínimo” a décima vez que o grupo abordou o governador com esta reivindicação. “Entendemos que para continuar a crescer e se desenvolver, a região precisa de um aeroporto de passageiros com condições de pouso para grandes aeronaves”, afirmou. O empresário avalia que, por meio da concorrência, os preços das passagens, que chegam a R$ 800 (Barreiras a Salvador), devem baixar.







O governador garantiu a ampliação da pista do aeroporto de Barreiras,

cujo projeto disse estar em desenvolvimento e que deve ser lançado este

ano. Também afirmou que ainda em 2010 deve ser lançada a pedra

fundamental da Ferrovia Oeste-Leste, “cujo edital já foi republicado”.







Ao avaliar positivamente seu governo para a região de Barreiras,Wagner

disse que, ao assumir o governo da Bahia, pediu dois anos para os

moradores do oeste “para provar que podemos administrar todo o Estado a

partir de Salvador e que não tem sentido falarmos em divisão e em Estado

do São Francisco”.







No entanto, esse desejo continua latente entre parte dos moradores,

conforme o topógrafo Jorge Motta, que defende mais oportunidades de

geração de emprego e renda na região, que para ele só acontecerá com a

criação de um novo Estado. Como candidato, Wagner disse que um novo

Estado só será possível por meio de um plebiscito.



