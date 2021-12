Wagner e Neto têm primeiro encontro após as eleições

No breve primeiro encontro que teve com o prefeito eleito de Salvador, ACM Neto (DEM), após as eleições deste ano, durante o evento de abertura do encontro de prefeitos da UPB, nesta sexta-feira, 9, o governador Jaques Wagner (PT) apertou a mão do democrata e prometeu que ligaria para ele logo.



O encontro de prefeitos da UPB aconteceu no Hotel Vila Galé, em Guarajuba, na estrada do Coco. Ambos, ACM Neto e Jaques Wagner deixaram a reunião que reuniu mais de 1,2 mil pessoas logo após os cumprimentos.

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), o prefeito de Camaçari Luis Caetano (PT), anunciou que entrará com um mandado de segurança na Justiça, segunda-feira, para que prefeitos não tenham contas rejeitadas nesse exercício pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) por ultrapassarem os 54 por cento previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) com pessoal.



Frustrado por não ter ouvido da presidente Dilma Rousseff (PT), que esteve em Salvador ontem, anúncio de que compensará os municípios em razão da queda do FPM, Caetano disse que estará em Brasília na terça, com prefeitos de todo o Brasil, em busca de parcela adicional do FPM como fez o ex-presidente Lula em 2009.

O argumento principal é a queda dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal renda de grande parte dos 417 municípios baianos - principalmente por cota da diminuição de arrecadação do IPI, componente prioritário do fundo - , e por outro lado, o impacto nos cofres municipais do reajuste do Fundeb, na casa dos 22%.



Só de IPI, disse Caetano, os municípios perderam até agora mais de R$ 8 milhões. Como o índice de gasto com pessoal está atrelado à receita corrente do municípios, a queda da arrecadação impede que os prefeitos cumpram esse ponto da lei.

O evento dos prefeitos foi também palco para palanque dos dois principais candidatos, até agora, para assumir a UPB ano que vem. De um lado, a prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria (PSB), apoiada por Caetano, e o gestor de Santo Estevão, Orlando Santiago



Festa - Apesar da choradeira em torno da queda da arrecadação, a festa de abertura do evento da UPB foi bastante generosa com os gestores.



Sem revelar o custo do evento, Caetano disse que, graças a patrocinadores como o Sebrae, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e até uma cervejaria, nenhum prefeito havia desembolsado nada para a festa, que durará 3 dias num hotel cuja diária mais em conta nessa época é de R$ 1,2 mil. Isso sem contar buffet e bebidas.



Cerca de 700 hóspedes fizeram ckeck-in segundo apurou a reportagem

