Wagner e Geddel exploram falas de Lula em propaganda na TV

Larissa Oliveira, do A TARDE On Line

Na propaganda eleitoral televisiva desta quarta-feira, 18, que inaugurou os programas dos candidatos a governador, deputado estadual e senador, o presidente Lula foi protagonista. O governador candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) e o ex-ministro do Integração Nacional Geddel Vieira Lima (PMDB) aproveitaram as falas do presidente para reforçar o palanque dupo na Bahia.

Lula gravou exclusivamente para o programa de Wagner e deu depoimentos sobre quando conheceu o candidato, cujo chamou de “companheiro”. “É coisa de irmãos de fé. Wagner faz na Bahia o que fazemos no Brasil”, disse Lula. Wagner mostrou os feitos como o programa TOPA, Luz Para Todos e Água Para Todos e afirmou que a mudança na Bahia está em curso. No final, a candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) apareceu em uma gravação também afirmando que ela, Wagner e Lula são irmãos.

Sem a fala de Dilma e com dois vídeos de Lula elogiando sua atuação enquanto ministro de Integração, Geddel utilizou a propaganda eleitoral para evidenciar os recursos que trouxe para o Estado. Foram mostradas obras de infraestrutura, como transposição e revitalização do Rio São Francisco, projeto Salitre e, em Salvador, o canal do Imbuí.

Paulo Souto (PSDB) preferiu, neste primeiro programa, falar da sua trajetória enquanto político, da sua ligação com ACM e que está pronto para atuar novamente na vida pública. Os outros candidatos ao governo, Luiz Bassuma (PV), Sandro Santa Bárbara (PCO) e Carlos Nascimento (PSTU), com menos tempo de propaganda que os outros, aproveitaram para se apresentar ao eleitorado e mencionar as bandeiras de governo.

Time de Lula – Durante a apresentação dos deputados estaduais da coligação liderada pelo PMDB, foram veiculados alguns vídeos criticando a suposta ligação de Lula e Wagner. Com dizeres “Isso é mesmo fazer o trabalho de Lula?” e “Você quer que a Bahia siga e em frente com isso?” foram mostrados índices sociais e de segurança negativos.

No programa conjunto dos candidatos ao Senado Lídice da Mata (PSB) e Walter Pinheiro (PT), foi dada uma espécie de resposta às críticas do PMDB. Um video que sugeriu ao eleitor que prestasse atenção àqueles que se dizem do time de Lula, mas que tem outra preocupação por trás.

