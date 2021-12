Wagner e Geddel em lados opostos do palanque

Os candidatos ao governo da Bahia adotaram posturas antagônicas na inauguração do comitê central da candidata Dilma Roussef, em Brasília. Enquanto Geddel Vieira Lima (PMDB) permaneceu discreto, quase incógnito, no palanque secundário, Jaques Wagner (PT) procurou tirar o máximo de proveito dos holofotes sobre a presidenciável do PT. Apoiada pelos dois candidatos ao governo da Bahia, Dilma Rousseff adotou a mesma postura de neutralidade apresentada nas últimas semanas.

Ao saudar os políticos presentes, a petista deteve-se basicamente nos presidentes dos partidos que compõem a sua aliança, sem nominar Wagner, ao seu lado no palanque principal, e Geddel, escondido em algum lugar entre as cerca de 100 pessoas que se acotovelavam no palco secundário.

Praticamente incógnito na solenidade, que durou cerca de meia hora, Geddel saiu de fininho antes mesmo do fim do pronunciamento de Dilma.

Os jornalistas, que tiveram de assistir de longe aos discursos, só puderam confirmar a presença do candidato a governador por intermédio de outros políticos presentes. “Ele estava lá atrás, no cantinho”, assegura o deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

Críticas - Já o candidato petista ao governo do Estado subiu ao palanque por volta de 20h10min, cerca de um minuto após o começo o discurso de Dilma Rousseff.

Aparentemente atrasado para o evento, passou boa parte do tempo cumprimentando os companheiros de palanque, entre eles o presidente nacional do PSB e candidato a reeleição ao governo de Pernambuco, Eduardo Campos. Depois, ainda durante a fala da presidenciável, abraçou, cochichou e sorriu ao lado do presidente o Senado, José Sarney (PMDB-AP).

Entre os presentes no palanque principal, o candidato do PT ao governo da Bahia foi o primeiro a deixar o local.

Pouco antes do fim do pronunciamento de Dilma Rousseff, por volta de 20h25min, Wagner sinalizou com as mãos um “vamos embora” a alguém que estava em meio à multidão e, segundos depois, saiu também de fininho.

