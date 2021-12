Wagner é candidatíssimo ao governo em 2022, diz colunista

Embora manifeste publicamente que não possui interesse em disputar o governo da Bahia em 2022, o senador Jaques Wagner (PT) estaria cogitando a possibilidade em conversas privadas.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o petista teria dito a um amigo que nada lhe atrai tanto quanto dar as ordens na Bahia.

Em entrevista ao programa Isso É Bahia, na Rádio A TARDE FM, na última segunda-feira, 2, o senador afirmou que não tem intenção de concorrer ao Executivo baiano e disse não concordar com lançamento de nomes antigos do PT no pleito de 2022. “Essa é uma crítica que eu faço, vejo uma carência de formação de novos quadros. Digo que não é a minha pretensão ser candidato em 2022. Mas se for para o bem do grupo, meu nome está a disposição”, ponderou.

