Wagner diz que matéria da Veja "foi comprada"

O governador Jaques Wagner caracterizou como "matéria comprada" a reportagem da última edição da revista Veja, publicada na última sexta-feira, que acusa o PT baiano do desvio de R$ 50 milhões de um programa habitacional. A declaração fez parte de uma entrevista do governador concedida, na manhã de hoje, 22, ao programa "Balanço Geral", da Record Bahia.

"Isso foi matéria comprada, alguém da oposição. Quem não tinha dinheiro para pagar condomínio de repente pagou de uma vez só 13 mil, 14 mil reais? Com certeza foi o dinheiro que ela recebeu para fazer essa bombástica revelação", disse Wagner referindo-se a Dalva Sele, presidente do Instituto Brasil, ONG que foi contratada pelo governo baiano na gestão de Wagner para construir unidades habitacionais.

Dalva apontou como um dos envolvidos no esquema o candidato do PT ao governo estadual, Rui Costa. "Pra mim não passa de matéria requentada porque está chegando o finalzinho da eleição e tem gente ficando desesperada". O governador também deu explicações sobre a entrada da ONG na administração pública.

"Das pessoas que estão sendo citadas, cada um tem que responder. Um deles já respondeu (Rui Costa) e abriu processo criminal contra ela. Ela tinha esse instituto há muito tempo - foi contratada em 2005 e prestava serviço já em 2006. Conseguiu um outro contato para fazer casas populares e na segunda prestação de contas delas, o secretário Cícero veio a mim e disse que a prestação estava inconsistente e eu mandei romper o contrato. Rompemos o contrato, não pagamos e ela não tem esse negócio desde 2010".

Na entrevista, o governador disse que uma pesquisa que será divulgada ainda hoje mostrará Rui Costa (PT) empatado com Paulo Souto (DEM) e o candidato ao Senado da coligação encabeçada pelo PT, Otto Alencar (PSD), empatado com Geddel Vieira Lima (PMDB). Wagner não citou o nome do instituto responsável pela pesquisa.

