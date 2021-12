Wagner diz que Lula fará comício com ele

Donaldson Gomes, do A TARDE

O presidente Lula vem a Salvador na quinta-feira para participar do primeiro comício na Bahia nas eleições deste ano. Ao lado da candidata petista à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, Lula – cabo eleitoral mais disputado deste pleito – vai subir no palanque do governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, às 19h na Praça Castro Alves, de acordo com notícia publicada no site da campanha de Wagner.



Para os apoiadores do governador, a notícia é motivo de festa. O discurso oficial é que a participação do presidente é algo natural, que poderia ter acontecido em qualquer momento da campanha, mas é bem melhor que tenha sido agora.



“Me alegra e me deixa bastante satisfeito”, adiantou o presidente regional do PT, Jonas Paulo, que é também coordenador da campanha de Dilma na Bahia. Segundo ele, foi feito o convite ao presidente, destacando-se a importância disso para a campanha.



“Nós sabemos que ele vai vir no momento em que julgar apropriado”, diz.



O outro candidato ao governo do Estado que faz parte da base de apoio a Lula e que é do partido do vice na chapa de Dilma, Geddel Vieira Lima (PMDB), procurou minimizar a participação do presidente na campanha adversária.



Segundo ele, Dilma irá participar de comícios do PMDB em ocasiões quando ele achar interessante que isto aconteça.



E quanto a Lula? “No momento oportuno, se eu achar conveniente, posso convidá-lo. Se ele puder vir, virá”, acredita Geddel.



A presença de Lula ao lado de Wagner é definida pelo PT baiano como um prêmio pela “identidade total à campanha nacional”. Para Geddel, o que p PT baiano estaria querendo disputar com ele seria o “carinho” de Lula. “Desde o início eu deixei claro que não disputo carinho”, desdenha.



Disputa na TV - Durante a primeira semana da propaganda política na televisão, a imagem e eventuais elogios de Lula foram disputados segundo a segundo por todos os candidatos que tinham alguma proximidade com o presidente. Até o presidenciável José Serra (PSDB), de um partido de oposição, chegou a mostrar imagens dele com Lula.



Os dois candidatos da base de apoio seguiram na mesma linha. “O que o presidente Lula tinha de mais importante para dizer a meu respeito ele disse”, afirma Geddel a respeito de um pronunciamento do presidente a respeito da capacidade de trabalho do ex-ministro da Integração Nacional.



Nesta linha, Geddel não se considera prejudicado nem com a presença do presidente nem no palanque, nem no programa de TV de Wagner.



Lula gravou especialmente para o petista. “Se fui prejudicado, é a população quem vai decidir. Eu não faço essa análise de prejuízo”, diz.



“O presidente não é candidato a nada, então ninguém pode obrigá-lo a fazer nada”,pondera Jonas Paulo. A gravação para Wagner, por exemplo, segundo o presidente regional do PT, Lula fez porque quis fazer. Em relação a Dilma, candidata, a história é outra. “Ela vai ter a maior margem de votos aqui e 90% disso é Wagner”, acredita.



Agenda presidencial - A previsão é que o presidente alterne o compromisso político com a agenda administrativa.



Antes de ir para o palanque, Lula deverá assinar com o Governo do Estado a liberação de R$ 560 milhões para o investimento em mobilidade urbana em Salvador.



De acordo com declaração do governador na última sexta-feira, estes recursos serão utilizados para a implantação de corredores para os ônibus de trânsito rápido (BRT). Na sexta-feira, o presidente deverá ir a Feira de Santana para participar da inauguração do Hospital da Criança.



Apesar do anúncio no site de Wagner, até às 19h de domingo a vinda de Lula à Bahia não constava na agenda de viagens divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.







