Wagner diz que Kertész e Marinho "tendem a nos apoiar"

O governador Jaques Wagner ainda não fechou as contas sobre o desempenho dos partidos aliados no domingo, 7, mas afirma que, em primeira análise, as coisas saíram mais ou menos dentro dos conformes.

Cita que em Salvador Pelegrino vai enfrentar ACM Neto no segundo turno com chances de vencer. "Vamos precisar fazer campanha, mas Pelegrino tem uma tendência de crescimento. Mário Kertész e Márcio Marinho, por serem de partidos da base de Dilma, não têm obrigação, mas tendem a nos apoiar", afirmou.

Wagner admite que vislumbrou a possibilidade de um segundo turno em Feira de Santana, não deu. Lamentou a derrota do prefeito Zé das Virgens (PT) em Irecê (para o deputado Luizinho Sobral, do PTN). "O que ficou claro nas eleições é que ninguém, nenhum partido ou grupo, tem mais hegemonia. Na grande maioria dos casos, o eleitorado ficou bem dividido", contou.

