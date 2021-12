Wagner diz que chapa do PT é melhor do que da oposição

O governador Jaques Wagner demonstrou confiança na vitória do deputado federal Rui Costa na eleição deste ano. De acordo com ele, a chapa encabeçada pelo PT "é melhor do que a adversária (que tem o ex-governador Paulo Souto como candidato ao governo estadual)".

A fala do governador foi dita nesta quarta-feira, 25, durante evento de transferência da sede do governo da Bahia para o município de Cachoeira (109 quilômetros de Salvador).

O primeiro ato do governador no Recôncavo baiano foi reinaugurar o Cine-Theatro Cachoeirano, que estava fechado há 20 anos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) investiu R$ 6 milhões na obra.

Durante o evento, o governador também anunciou a construção da estrada que liga o município à BR-101, passando por Capoeiroçu.

Essa é a sétima vez consecutiva que a sede do governo é transferida para Cachoeira. A medida está prevista na lei 10.695/07, aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia.

O ato relembra a data de 25 de junho de 1822, quando começaram as lutas que culminaram no 2 de Julho, independência da Bahia.

