Wagner defende Gabrielli e diz que DEM foi "algoz" do NE

Apesar de ter os bens bloqueados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para eventual ressarcimento aos cofres públicos em razão de prejuízos à Petrobras, o ex-presidente da empresa José Sergio Gabrielli tem a confiança absoluta do governador Jaques Wagner.

"Gabrielli é um cara absolutamente dedicado à sua missão. Estou muito tranquilo em relação a todas as investigações. Aliás, já tem relatório de consultoria internacional que diz que a compra [da refinaria] de Pasadena não tem nada de errado. Foi feita aos valores da época", disse Wagner, após inaugurar a via que liga as avenidas Paralela e Luís Eduardo Magalhães ao Stiep.

Participação

Wagner disse ter certeza de que Gabrielli, atualmente seu secretário de Planejamento, não tem nada a ver com os desvios ocorridos na Petrobras, já admitidos pela presidente Dilma Rousseff. "Conheço Gabrielli e sei muito bem como é que ele operava", declarou. Segundo depoimento do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, recursos desviados da estatal alimentaram a campanha eleitoral de 2010, quando Gabrielli ainda estava à frente da petrolífera.



Wagner saiu em defesa de seu secretário após o prefeito de Salvador, ACM Neto, criticar a nomeação de Gabrielli por fazer a "conexão" entre o governo da Bahia e o escândalo da Petrobras. "Não acho que o prefeito possa dar lição de ética a ninguém. Ele fala daquilo que não lhe pertence. Não será o DEM que vai me dar lição de ética no país", declarou o governador. Em meio ao clima de disputa eleitoral, Wagner rebateu a acusação feita por Neto, em entrevista à Folha de S. Paulo, na segunda-feira, dia 20, de que o PT quer ser dono do Nordeste.

O prefeito tem dito que o PT adota a "política do medo e chantagem" devido ao discurso de defesa do alinhamento partidário entre governador e presidente.

"Eles é que foram os algozes do Nordeste. O DEM, particularmente, que comandou o Nordeste muito tempo. Não fui eu que construí um estado com os piores indicadores sociais do país, como eu recebi em 2007", disse Wagner.

Também presente à inauguração da via, o governador eleito Rui Costa (PT) disse que os tucanos "e quem faz a campanha deles" estimulam o ódio entre "partidos, regiões, segmentos sociais e raças". Para exemplificar, comparou os gritos de "fora, PT!" com uma ideia de "extermínio dos adversários". "Vocês viram o ato que eles fizeram aqui em Salvador, qual foi o coro e quem puxou, de 'fora isso, fora aquilo'.[...] Isso é ruim como conceito, a não ser que se defenda partido único. E nós é que sempre fomos acusados de querer criar o partido único", afirmou Rui Costa, em referência ao sistema adotado em Cuba.

Questionado se o PT também não havia aderido a uma campanha agressiva - em comício recente em Belo Horizonte - o presidenciável Aécio Neves (PSDB) foi chamado de "ser desprezível e cafajeste, playboy mimado", além de ser classificado como agressor de mulheres e usuário de drogas -, Rui afirmou que a campanha foi carregada de ataques pessoais entre os dois lados, mas aproveitou para fazer uma insinuação sobre o tucano, ao falar em "perfil comportamental dos candidatos". "Em alguns países, se você descobre que um candidato é usuário de drogas, ele renuncia automaticamente. Ou se você descobre que um candidato é agressor de mulheres ou já agrediu uma mulher sua, ele próprio sai automaticamente. Agora, isso tem que partir de fatos concretos, para não ficar na calúnia ou difamação", declarou.

adblock ativo