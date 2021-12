Wagner "cumpre agenda" em Buerarema

O governador Jaques Wagner irá a Buerarema (454 quilômetros de Salvador) na próxima quinta-feira, 16. A cidade foi a única dos 417 municípios onde o presidenciável Aécio Neves (PSDB) conseguiu superar a adversária petista, a presidente Dilma Rousseff, no primeiro turno. Segundo a assessoria de Wagner, está previsto na programação o cumprimento de "agenda de governo", às 9h, no local.



A ida do chefe do Executivo ocorrerá a menos de dez dias do segundo turno da eleição para presidente da república. A assessoria do governador, no entanto, não soube informar o que exatamente será feito pelo chefe do executivo na cidade.



A população de Buerarema, conforme reportagem publicada na edição deste domingo, 12, de A TARDE, convive há dez anos com a tensão da disputa entre produtores rurais e indígenas tupinambás.



A reclamação no local é de que faltou dedicação do governo federal para solucionar o impasse que envolve demarcação de terras na região. Do total de votos válidos, 66,63% escolheram o candidato peessedebista e 25,74% votaram em Dilma.

De acordo com o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, o governador "vai ver a situação de conflito e a indefinição da Justiça sobre o processo", que se arrasta há anos no Ministério da Justiça.



Anunciação disse ainda que a campanha para Dilma será focada no município. "Vamos dialogar com as lideranças locais".

Resolução

O deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB), que foi reeleito e integra a liderança da coordenação da campanha do presidenciável Aécio Neves (PSDB) na Bahia ao lado do prefeito ACM Neto, afirmou que Wagner "deveria resolver o conflito".



"O que ele (o governador) deveria fazer é resolver o problema e não apenas ir buscar voto. É uma atitude inconsequente. Por omissão do governo da Bahia e o federal têm ocorrido mortes no local", disse Imbassahy, que destacou que Aécio virá a Salvador na próxima sexta-feira, quando deverá fazer uma caminhada da Praça Castro Alves ao Pelourinho, centro histórico.



"Ele (Imbassahy) não tem autoridade e nem legitimidade para falar porque foi derrotado pela terceira vez nas eleições baianas", rebateu o presidente do PT na Bahia.



"Ele (Imbassahy) como deputado sabe que o problema está relacionado à questão da Justiça e não do poder executivo estadual e federal. Deveria ter cautela e responsabilidade com as angústias da população de Buerarema e não fazer disputa eleitoral", acrescentou Anunciação.

