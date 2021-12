Wagner critica precipitação de ministro

Glauco Wanderley | Sucursal Feira de Santana



O governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, considerou, na sexta-feira, 23, “precipitado” o anúncio de que o Ministério da Integração Nacional vai liberar R$ 10 milhões em caráter de urgência para a realização de intervenções em 50 casarões do Centro Histórico de Salvador.

O anúncio da liberação foi feito pelo ministro João Santana, sucessor do candidato ao governo pelo PMDB, Geddel Vieira Lima, que endossou a articulação declarando que uma vez enviados os projetos pela Prefeitura de Salvador, o dinheiro será liberado em “no máximo uma semana”.

Ao fazer caminhada em Feira de Santana, aonde foi acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Jaques Wagner contestou: “Primeiro, quem vai trazer dinheiro, provavelmente num convênio com o Estado, é o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Então o anúncio me parece precipitado. Fui procurado pela direção do Iphan para fazer um convênio com a Conder, para que a gente possa recepcionar esse dinheiro e fazer os escoramentos. Aliás, estamos recuperando vários monumentos, como o Palácio Rio Branco, o Palácio da Aclamação, a Igreja Rosário dos Pretos, a Igreja e o Cemitério do Pilar”.

Chapa - Reforçada pelo encontro de agricultores familiares que atraiu público de toda a região desde a manhã de sexta-feira, a caminhada do governador contou com a presença de toda a chapa majoritária e de candidatos a deputado estadual e federal, tanto do PT quanto de outros partidos da coligação.

O rápido corpo-a-corpo de aproximadamente um quilômetro pela Rua Conselheiro Franco e Avenida Getúlio Vargas encerrou-se com um breve pronunciamento de Jaques Wagner e dos candidatos ao Senado da coligação governista, os deputados federais Lídice da Mata (PSB) e Walter Pinheiro (PT).

