Wagner considera que Geddel mirou 2014 ao optar pelo DEM

O governador Jaques Wagner (PT) entendeu como parte do projeto do ex-ministro Geddel Vieira Lima a decisão da principal liderança do PMDB de levar o partido a apoiar a candidatura de ACM Neto (DEM) a prefeito de Salvador. "Creio que ele está fazendo uma projeção para 2014 e aí, como nós já temos um conjunto de partidos grandes na nossa coligação, pode ser que ele tenha entendido ser mais confortável para o caminho dele estar numa composição com o DEM e o PSDB", declarou, sem querer comentar a decisão.

Wagner disse ter se encontrado com Geddel no avião ao retornar na terça-feira de Brasília. "A gente conversa, não há uma contraposição pessoal. Ele me disse: 'Olha, você sabe que o espaço dentro do projeto de vocês (PT) aqui não é tão largo'". Contou ter ligado para o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, ponderando ao vice-presidente da República haver uma "naturalidade" do apoio do PMDB ao PT, "como haveria o mesmo se Mário Kertész fosse para o segundo turno e nós estaríamos no palanque dele no enfrentamento com o DEM".

O governador antecipou que Kertész não vai acompanhar a decisão da direção peemedebista e deve anunciar nesta quinta apoio à candidatura de Nelson Pelegrino. "Também estou conversando com o PSC. Tenho uma conversa nesta quinta com o PRTB e o PSL e espero incorporar esses partidos nessa caminhada do segundo turno".

Helicóptero - Indagado sobre se o uso do helicóptero do Estado para se deslocar teria tirado a vitória no primeiro turno de Pelegrino, Wagner sorriu. "Acho que o helicóptero seguramente levantou o Pelegrino, até porque acho uma bobagem, uma demagogia, do mesmo tipo que fizeram com o Aerolula", declarou, explicando ter recebido o governo "muito mal preparado", alegando que "quem gostava de desperdiçar dinheiro era o governo do DEM, que durante muito tempo manteve contrato com um jatinho, ao custo de R$ 5 milhões por ano, para ficar à disposição dos amigos do DEM". Wagner disse ter rompido esse contrato ao assumir o governo.

Wagner revelou estar "tranquilo" em relação ao uso de transporte aéreo, justificando que a Bahia "é um Estado muito grande" e por essa razão comprou mais um helicóptero. "Minha ideia é botar cinco bases de helicóptero espalhadas no Estado não para servir ao governador, mas para servir à população. Agora, o governador tem uma agenda apertadíssima e se utiliza do helicóptero para poder ser ágil". Wagner deu essas declarações logo após participar da entrega de um prêmio nacional do Ministério da Cultura, que contou com a presença da ministra Marta Suplicy, no Palácio Rio Branco.

