Wagner assume papel de conciliador após reeleição de Dilma

"É preciso entender que quem foi vitorioso não pode ter arrogância, e quem foi derrotado não pode ter rancor", ponderou o governador, numa referência à troca de acusações e agressões entre os dois candidatos, que fez dessa campanha uma das mais violentas desde a redemocratização do País, há 25 anos

O próprio Wagner, que comparou Aécio a "pastel de vento, bonito por fora mas sem conteúdo por dentro", ontem se refez e cumprimentou o tucano por ter sido "um guerreiro" durante a campanha. "Agora é olhar para frente e respeitar a decisão do povo", disse o petista, em tom apaziguador.

Em entrevista a jornalistas nos jardins do Palácio de Ondina, ao lado do governador eleitor Rui Costa (PT), Wagner interpretou a vitória apertada de Dilma, que venceu com 51.64%% dos votos válidos contra 48,36% dados a Aécio, pelo fato de o Partido dos Trabalhadores estar há 12 anos no Poder .

Wagner evitou usar a palavra "desgaste" em relação ao PT e recusou a lógica da "segregação" entre Sul e Sudeste - lembrou que Dilma ganhou no Rio de Janeiro e Minas Gerais, estado de Aécio -, mas admitiu que há uma maior cobrança da população em relação ao governo.

"Cada mandato que se passa o questionamento aumenta, as pessoas cobram isso ou aquilo, mas não é ruim uma eleição disputada. Isso é bom para quem ganhou e bom também para quem perdeu", entende Wagner, que hoje segue para Brasília para se encontrar com a presidente Dilma Rousseff.

Para quem ganhou, explicou o governador, é uma oportunidade de entender que é preciso cuidar de todos aqueles que não acreditaram no projeto proposto pelo PT e aliados. Já quem perdeu, é a esperança de que na próxima pode ganhar. "Democracia é isso, é alternância do poder", sugeriu ele.

Entre os questionamentos feitos pela população e que, na avaliação do governador, pesaram no resultado da eleição, estão as denúncias de corrupção, como o caso da Petrobras envolvendo empreiteiras, num esquema de desvio de recursos da estatal para serem usados na campanha eleitoral do PT, PMDB e PP de 2010, segundo afirma o ex-diretor de Refino e Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Por isso, Wagner defende a reforma política como uma das prioridades do próximo governo de Dilma. "Acho que essa é a nossa grande missão, para fazer a democracia funcionar em bases e regras melhores. Está claro que o modelo eleitoral brasileiro está esgotado".

Protagonismo baiano



O governador eleito Rui Costa comemorou o fato de a Bahia ter garantido 70% dos votos válidos (frente de 3 milhões de votos) à reeleição de Dilma, o que coloca o Estado numa posição privilegiada em relação ao atendimento de suas demandas no âmbito do governo federal.

"Foi uma campanha difícil, mas que a Bahia participa da vitória com um peso grande e, portanto, é a possibilidade de nós materializarmos todos os projetos que estavam em andamento e outros que nós podemos começar", aposta o governador eleito.

Rui disse que pretende, nos próximos quatro anos, ter o apoio da presidente para diminuir as desigualdades e manter a política de distribuição de renda, para fortalecer a economia do Estado.

Entre as áreas que acredita poderá contar com o apoio do governo federal, Rui Costa citou a saúde. "Conversei com a presidente Dilma, entre o primeiro e o segundo turno, e tive a oportunidade de dizer a ela que o que toca mais fundo, hoje, no coração dos baianos é a questão da saúde", relatou Costa, afirmando que, nesta área, será necessário investimento forte por parte do governo federal.

O governador eleito citou, ainda, outros projetos de infraestrutura, de modalidade urbana, de geração de emprego, barragens e o canal do São Francisco, que estão em seu rol de prioridades.

Rui Costa também usou um discurso conciliador entre as diversas forças políticas, agora que as eleições acabaram. "Vamos trabalhar pela unidade do povo baiano e pela unidade do povo brasileiro, para a construção de um Brasil e de uma Bahia melhor".

