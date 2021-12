Wagner ameniza atritos de campanha entre candidatos ao Senado de sua chapa

Em sua primeira aparição pública após retornar da viagem à África do Sul, o governador Jaques Wagner (PT) descartou a existência de qualquer disputa interna entre os candidatos ao Senado em sua chapa de reeleição.



Wagner minimizou as queixas feitas pela deputada federal Lídice da Mata (PSB) de que o também deputado Walter Pinheiro (PT) está tendo tratamento prioritário na campanha de rua, em detrimento do nome dela. e posou para fotos junto com a candidata de sua chapa.



Ambos participaram de missa celebrada na manhã de ontem no Mosteiro de São Bento, em homenagem aos cem anos de nascimento do monge beneditino dom Timóteo Amoroso Anastácio.



Além do governador e da deputada Lídice da Mata, participou do ato o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PMDB), com quem Wagner conversou atentamente, entre outras personalidades baianas. O encontro entre Wagner e João Henrique aconteceu exatamentenodia que A TARDE denunciou que, com licenças simplificadas emitidas pela Prefeitura de Salvador, foram executadas na capital baiana obras embargadas pelo Instituto de MeioAmbiente(IMA)–ligado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – ou pelo Ibama, órgão do governo federal.



Walter Pinheiro, em viagem pelo interior baiano,não pôde comparecer às homenagens a dom Timóteo Amoroso Anastácio, que acolheu perseguidos políticos durante a ditadura militar e teve papel destacado na luta pela redemocratização do Ppaís.



Questão superada Lídice havia feito queixas à imprensa após se deparar com propagandas eleitorais de sua chapa, em pichações de rua, que continham somente o nome de Pinheiro como candidato ao Senado.



No domingo, ela não quis comentar o assunto e se limitou a dizer que a questão já está superada.



“Não existe possibilidade de voltar atrás”, afirmou, Lídiceemreferência à hipótese levantada dequeela, por conta do episódio, desistiria da candidatura ao Senado para tentar a reeleição como deputada federal.



Empenho Embora estivesse longe, na África,Wagneradmitiuter tomado conhecimento do episódio.



“Soube que teve um incidente, algo altamente desnecessário e superável.



Somos uma equipe só. Pode ter sidoummerodescuido da campanha. Não existe disputa nenhuma, já que são dois votos para o Senado”, disse.



Ele fez questão de ressaltar o empenho para eleger os dois senadores, sem distinções.



Mostrando-se otimista comacampanha,Wagnernão falou quando começará as incursões corpo-a-corpo pelas ruas. “Ninguém vai reinventar nada em 60 dias (de campanha eleitoral). O voto do eleitor vai ser baseado na história enasrealizaçõesdecada um”, afirmou o governador.



