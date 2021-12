Wagner afirma que está garantido o apoio do PR à chapa governista

Uma das últimas incógnitas da luta por apoio entre os candidatos ao governo da Bahia, o PR definiu marchar com o petista Rui Costa.



A informação foi dada, ontem, pelo governador Jaques Wagner, momentos antes de um encontro entre prefeitos que apoiam a campanha de Rui e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



"José Rocha confirmou presença (na convenção do PT) e João Carlos Bacelar estou esperando, porque ele está em São Paulo e vai tentar chegar para o evento de amanhã (hoje) ", disse Wagner. "Óbvio que tem disputa interna. No caso, de Jonga (Bacelar) com José Rocha. Os dois são deputados federais e , vamos dizer assim, um fica incomodado achando que o outro está com protagonismo demais ou de menos", argumentou.



Segundo o governador, diferente das conversas na esfera federal, na Bahia não houve negociação por cargos. "Eu estou conversando com os dois (José Rocha e João Carlos Bacelar), porque eu entendo que tudo que a gente trabalhou com o PR aqui é para estar conosco e eu creio que estará", frisou.



No processo de costura para atrair o PR para a chapa de Rui Costa, enquanto Rocha mantinha a aproximação com os petistas, Bacelar flertava com a oposição.



Prefeitos



Principal alvo da fala do ex-presidente Lula, os prefeitos foram afagados pelo líder petista, que participa hoje da convenção que confirma o nome de Costa na corrida pelo Palácio de Ondina.



"Nós instituímos com os prefeitos uma relação que nunca aconteceu nesse país. No passado, as caravanas de prefeitos eram recebidas com polícia e cachorros. Em 2003, eu fiz diferente", afirmou Lula, numa sala fechada ao acesso da imprensa.



Segundo ele, 2015 é um momento chave para as prefeituras e cabe aos prefeitos, no terceiro ano de governo, mostrar os resultados esperados pela população. "Nesse momento de dificuldade, a gente tem que provar que valeu a pena votar na gente", defendeu o ex-presidente.



Após apontar que "a política de transferência de renda era chamada de esmola pela elite", Lula atacou seus antecessores no Palácio do Planalto. "Ou a gente volta há 15 anos ou a gente continua do jeito que está. O que aconteceu foi que o povo deixou de ir na casa do prefeito pedir passagem, remédios, essas coisas, e resolveu pedir por instituto federal e por universidade", afirmou Lula, seguido pelo coro "olê, olé, Lula", marca de campanha da época em que era candidato.



Depois do ex-presidente, Wagner voltou a falar para pedir apoio dos prefeitos. "Todo mundo aqui tem que saber tudo o que agente fez, para poder catequizar os outros", afirmou o governador.



Anfitrião da noite, Rui fez previsões das urnas. "Vamos dar 3,5 milhões de voto de frente para a presidente Dilma", disse o pré-candidato a governador da Bahia.

