Wagner: acusação de Costa é mais do mesmo

O governador Jaques Wagner (PT) afirmou não acreditar que o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que listou deputados, senadores, ex-governadores e um ministro como beneficiários de um esquema de corrupção na estatal, vá respingar na campanha pela reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT). Por sua vez, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse que o fato pode ser decisivo no processo eleitoral.



A própria coordenação de campanha de Dilma admitiu, ontem, que a delação de Costa pode afetar as eleições.



Mesmo que boa parte dos políticos mencionados estejam ligados ao governo petista, o governador disse que o depoimento de Costa foi "mais do mesmo" e minimizou: "Não creio que vá adicionar nada de mais significativo no processo eleitoral, a não ser para os parlamentares cujos nomes estiverem envolvidos", declarou.



O petista também defendeu Dilma de qualquer envolvimento com os escândalos de corrupção na Petrobras. "Tenho absoluta tranquilidade do total afastamento da presidenta em relação a qualquer episódio", disse.



Ao ser questionado sobre a presença do ex-ministro das Cidades Mário Negromonte (PP) na lista dos acusados por Costa, Wagner desconversou: "Não vi a lista completa". Em seguida, afirmou que Negromonte - indicado por ele para uma cadeira no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) - terá que explicar "qualquer coisa que esteja envolvendo o nome dele".



Governador e prefeito mal se cumprimentaram durante a solenidade de abertura do desfile pela Independência, no Campo Grande..



ACM Neto adotou o discurso do presidenciável Aécio Neves (PSDB). Falou em "mensalão 2" e afirmou que o caso pode ter influência direta na eleição presidencial. "Evidentemente, isso vai pautar as discussões da eleição. Acho que vai deixar o governo em posição ainda mais difícil", disse.



Após trocarem provocações na última semana, Wagner e Neto cumpriram o protocolo: hastearam as bandeiras, mas mal se cumprimentaram. Em seguida, foram para o palanque oficial, onde não conversaram. O clima em nada lembrava a fase pacífica instalada entre os dois até as proximidades do Carnaval.



Vaiado ao chegar para o desfile, Wagner evitou comentários. Perguntado, sorriu e disse apenas: "Não ouvi".

No final da solenidade, ao ser abordado de forma amistosa por um grupo, fez um sinal, querendo explicitar à reportagem a saudação positiva de populares.



Até tirou fotos com um grupo de aproximadamente 40 pessoas, inclusive crianças de colo. O prefeito não ficou até o final do desfile. Saiu após 40 minutos do começo do evento e disse que tinha um "compromisso" que o impedia de ficar mais tempo.

adblock ativo