Vox Populi: Wagner venceria no primeiro turno com 45%

Na pesquisa Vox Populi divulgada nesta segunda-feira, 16, pela TV Bandeirantes, o governador e candidato à reeleição pelo PT, Jaques Wagner, venceria a disputa na Bahia no primeiro turno com 45% das intenções de voto se a eleição fosse hoje. O candidato subiu dois pontos percentuais em relação à última pesquisa, divulgada no dia 27.

Paulo Souto (DEM), que subiu três pontos, atingiu 24% e Geddel Vieira Lima (PMDB) perdeu um ponto, obtendo 9%. O candidato do PV, Luiz Bassuma, que havia pontuado 1% na pesquisa anterior, desta vez, não foi citado, assim como os demais candidatos. Os brancos e nulos somaram 6% e 16% não souberam dizer em quem irão votar ou não quiseram responder.

Senado - Em relação à última pesquisa, o candidato ao Senado, César Borges (PR), tem seis pontos a mais, com 35% das intenções de voto. O segundo colocado, Walter Pinheiro (PT) alcançou 27% e Lídice da Mata (PSB), 17%. Os candidatos do DEM, José Ronaldo e José Carlos Aleluia atingiram, respectivamente, 10% e 5%.



O Vox Populi entrevistou 800 pessoas entre os dias 7 e 10 de agosto. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos.



