Vox Populi: Dilma tem 40%; Marina, 22%; e Aécio, 17%

Pesquisa Vox Populi divulgada nesta terça-feira, 23, pela TV Record mostrou que a candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff tem 40% das intenções de voto, contra 22% de Marina Silva (PSB) e 17% de Aécio Neves (PSDB).



Na pesquisa anterior da Vox Populi, Dilma estava com 36% das intenções de voto, Marina com 27% e Aécio com 15%.

Em uma simulação de segundo turno, de acordo com o Vox Populi, Dilma venceria Marina por 46% a 39%. Contra Aécio Neves, a petista ganharia por 49% a 34%.

Foram ouvidos 2.000 eleitores em 147 municípios entre os dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 00733/2014 e tem nível de confiança de 95%.



Outras pesquisas

Outros dois levantamentos de intenção de votos foram divulgados nesta terça. A pesquisa CNT/MDA mostra Dilma com 36%, Marina com 27,4 e Aécio com 14,7%. O tucano foi o único candidato que cresceu. No levantamento anterior ele estava com 14,7%, Dilma com 38,1% e Marina com 33,5%.

O Ibope também divulgou seus números nesta terça. Em sua pesquisa, Aécio se manteve com 19%, mas Marina caiu de 30% para 29%. Já Dilma cresceu de 36% para 38%.

