Vox Populi: Dilma obtém 48%; Serra 40%

De acordo com a segunda pesquisa de intenção de voto do segundo turno — Vox Populi/iG, divulgada nesta quarta-feira, 13 —, Dilma Rousseff (PT) lidera a disputa com 48%, enquanto Serra tem 40%. Considerando apenas os votos válidos, Dilma venceria com 54,5% dos votos e Serra teria 45,5%. Os brancos e nulos somaram 6% e os indecisos idem.

O instituto também questionou os entrevistados sobre o governo Lula. Para 78%, a avaliação é positiva. Para 17% a gestão é regular e 4%, ruim ou péssima. Não souberam ou não responderam 1% dos entrevistados.

A pesquisa Vox Populi/iG ouviu 3.000 eleitores, entre os dias 10 e 11 de outubro, em 214 municípios. A margem de erro é de 1,8% para mais ou para menos.

adblock ativo