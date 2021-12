"Vou trazer projetos que melhorem a vida das pessoas", diz prefeita eleita de Juazeiro

Com 64.229 votos, Suzana Ramos (PSDB) foi eleita a primeira prefeita de Juazeiro, município do Norte da Bahia. Com mais que o dobro de votos, Suzana deixou na segunda colocação, Paulo Bonfim (PT), que tentava a reeleição. Segundo Suzana, o foco da sua gestão é trazer projetos que melhorem a vida da população.

"Vou bater na porta dos governos estadual e federal e vou trazer projetos que melhorem a vida das pessoas. Sempre trabalhei muito pelo social. Minha porta sempre é aberta e acolhedora e eu irei atrás de empresas para melhorar o desenvolvimento de nossa terra", comenta a prefeita eleita, durante entrevista nesta sexta-feira, 27, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM.

Suzana também explica que a ideia de buscar empresas é trazer fortalecimento econômico para a cidade e gerar novos empregos para a população. "Quando eu busco empresa, estou buscando também emprego. Existe um índice de desemprego na nossa região que é necessário ser combatido, junto com o índice de desigualdade social, através de políticas públicas".

A psdbista também destacou que ouviu durante a campanha muitas pessoas reclamarem de "dois problemas'" na cidade, que, segundo ela, vão ter prioridade em sua gestão: saúde e infraestrutura.

"A gente tem vários problemas muito grandes. Primeiro porque estamos vivendo um momento de pandemia, é um desafio. E em janeiro começam as chuvas e todos os problemas na estrutura da cidade que ela ocasiona", pontua.

Diálogo com Petrolina

Suzana alegou, ainda durante a entrevista, que já está mantendo contato com a cidade vizinha de Petrolina, pertencente ao Estado de Pernambuco. "Já fiz uma reunião com os governantes de Petrolina, que se mostraram solícitos e dispostos a ajudar Juazeiro".

E acrescentou: "A gente está aqui para somar e trazer o melhor para Juazeiro. É o que importa para mim".

