Votos do PMDB sobem na bolsa do 2º turno

O PMDB queria ser uma alternativa entre o PT e o DEM nas eleições deste ano. Não conseguiu atingir o objetivo, mas virou um dos principais alvos de cobiça dos candidatos que estão disputando a Prefeitura de Salvador no segundo turno.

Nelson Pelegrino (PT) e ACM Neto (DEM), em entrevistas coletivas concedidas ontem, um dia depois das eleições, destacaram a importância de ganhar o apoio dos partidos que saíram do páreo no primeiro turno. Mas deram ênfase ao PMDB, que foi representado na disputa pelo empresário-radialista Mário Kertész e obteve cerca de 10% dos votos válidos.

Pelegrino e Neto salientaram que já estão discutindo com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, o mais importante nome da legenda na Bahia, para atrair o PMDB para a sua aliança. Desejos iguais, com argumentos diferentes.

O petista considera que é um "caminho natural" o apoio no segundo turno do PMDB e do PRB à sua candidatura, por serem partidos da base de apoio da presidente Dilma Rousseff.

Neto disse não acreditar na nacionalização da campanha no segundo turno nem que PT fará pressões junto à presidente para impedir que o PMDB, partido do vice-presidente Michel Temer, apoie o democrata na disputa pela capital baiana.

Pelegrino informa que há possibilidade de Dilma vir a Salvador para participar de um comício com a presença ainda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo ele, a presidente está disposta a entrar no circuito para costurar aliança em favor do PT baiano. "Ela manifestou o desejo de me ajudar em toda a dimensão", destacou Pelegrino.

Vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica, Geddel confirma que o PMDB está conversando com o DEM, assim como fará com PT, e que "não teme nada. Quem me conhece sabe que não tomo decisões sobre pressão. Minhas decisões levam em conta o que é melhor para o meu Estado e o meu partido".

O peemedebista salienta que está ouvindo as bases do seu partido e garante que até amanhã anuncia o casamento com um dos dois pretendentes, o DEM ou o PT.

Os cortejadores, por via das dúvidas, intensificam os galanteios. "Geddel é homem que tem história, peso político, densidade eleitoral e que tem autonomia para tomar suas decisões", comenta ACM Neto, que se diz convencido de que o segundo voto preferencial do eleitor de Kertész irá para ele, a despeito de o radialista ter sinalizado algumas vezes, no primeiro turno, que, caso perdesse, poderia fechar na segunda etapa com Pelegrino.

