Votação no 2º turno na Bahia segue horário local

O horário de votação no domingo, 26, quando acontece o 2º turno, não muda devido ao horário de verão, informa o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Os eleitores baianos deverão comparecer às suas zonas eleitorais entre 8h e 17h, hora local.

Como os relógios estarão adiantados nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, a divulgação dos resultados da apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só poderá ser feita a partir das 19h, hora local (20h, em Brasília). Isso ocorrerá por conta do horário do Acre, cuja diferença será de 3 horas a menos que a Capital Federal.

O TRE-BA esclarece, ainda, que nenhum serviço eleitoral será prejudicado devido à mudança.

