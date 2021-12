Votação é encerrada em 14 estados

A votação acabou há poucos minutos nos estados que estão com uma hora a menos em relação ao horário de Brasília. Nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Amapá, Pará, da Paraíba e de Mato Grosso do Sul, onde também houve segundo turno para governador, os resultados da apuração já podem ser divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de cada estado.

Os eleitores também já finalizaram a votação para presidente nos estados de Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, da Bahia, do Piauí, Maranhão e Tocantins, onde os governadores foram definidos no primeiro turno. O resultado da votação presidencial só poderá ser divulgado a partir das 20h, quando a votação terminar em todo o país.

Por causa do fuso horário e do horário de verão, o estado do Acre e parte do Amazonas têm três horas a menos em relação a Brasília. Mesmo com o horário de verão, o período de votação não foi alterado, ou seja, ocorreu das 8h às 17h, obedecendo o horário local. Os resultados do segundo turno para governador podem ser divulgados logo após o término da votação em cada estado (17h, pelo horário local).

A votação foi finalizada mais cedo nos estados do Rio Grande Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

