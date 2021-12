Votação começa com movimento tranquilo nas seções

A votação para escolher o novo prefeito de Salvador e os vereadores que, a partir do próximo ano, integrarão a bancada da Câmara Municipal, começou pontualmente às 08 horas deste domingo, 07, na capital baiana.

No total, 204 seções integram as 20 regiões eleitorais existentes na capital. No colégio Luís Viana, em Brotas, maior colégio eleitoral de Salvador, com 18 mil eleitores, o movimento já começa a se intensificar. Na escola Sátiro Dias, na Pituba, uma fila já se formava na porta. Na escola Kléber Pacheco, em Pernambués, a movimentação ainda é pequena no local. O movimento também é tranquilo na Faculdade de Direito, onde nenhuma das 15 sessões tem fila.

Há informações de que no Colégio Luís Viana Filho, em Brotas, maior colégio eleitoral da Bahia, duas urnas apresentaram defeito e tiveram de ser substituídas, no entanto, até às 10h deste domingo, a Coordenadoria de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) foi informada apenas sobre problemas em uma urna na 1ª Zona Eleitoral, em Salvador, por causa de falha na impressão da Zerésima, e outra em Feira de Santana, na 150ª Zona eleitoral.

Os eleitores podem votar até as 17 horas deste domingo, quando as urnas serão lacradas para dar início à apuração dos votos do primeiro turno. Se não ocorrer nenhum imprevisto, os resultados serão conhecidos já na noite de hoje. Qualquer documento de identificação, desde que com foto, pode ser utilizado para a votação.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), são 1.881.544 eleitores aptos a escolher o novo administrador da cidade e os 43 vereadores.

Pesquisa ibope divulgada na noite deste sábado, 06, indica que haverá segundo turno entre Nelson Pelegrino (PT) e ACM Neto. O deputado federal tenta pela quarta vez ser o primeiro petista a governar Salvador, terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. Já Neto disputa a prefeitura pela segunda vez.

Bahia - Em Pojuca, desde as 8h30, todas as urnas eletrônicas com leitor biométrico disponibilizadas para as eleições municipais iniciaram o funcionamento normalmente, segundo informações do TRE. A cidade é a única do estado que possui o sistema de votação biométrica.

