Votação com biométricas transcorre sem problemas na Bahia

As 66 urnas biométricas que foram utilizadas na cidade de Pojuca, no interior da Bahia, não apresentaram problemas, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). A cidade é a única do estado que possui o sistema de votação biométrica.

Entre as vantagens do uso das urnas biométricas está a agilidade na hora da votação e maior segurança na identificação dos eleitores, o que reduz os riscos de fraude. A tecnologia não precisa de comprovação e verificação dos documentos pessoais do cidadão, pois basta posicionar um dos dedos do eleitor no terminal do mesário e logo que for reconhecida a digital.

Segundo planejamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cadastramento de todo o eleitorado do país deve ser realizado até 2018.

