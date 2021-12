Vota Bahia: Otto Alencar diz que Geddel acha que já ganhou

O vice-governador Otto Alencar (PSD), candidato ao Senado, criticou, nesta segunda-feira, 4, a postura do adversário Geddel Vieira Lima (PMDB). "Ele acha que já é o vencedor, que só ele conhece o Senado. Eu respeito todos os candidatos, porque juiz de política é o povo. Ele que vai escolher quem vai ganhar", disse durante entrevista ao programa "Que Venha o Povo", apresentado por Casemiro Neto. A conversa faz parte do projeto Vota Bahia - uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.

O candidato também falou do embate que teve com Geddel nas redes sociais na semana passada. De acordo com ele, o peemedebista interpretou errado uma declaração que ele deu dizendo que nunca quis ser candidato ao governo estadual e se ofendeu. Otto Alencar disse que não se referiu a Geddel, que disputou com Paulo Souto a vaga para encabeçar a chapa da oposição.

O vice-governador também justificou sua aliança com o PT, partido que ele já fez oposição na época que era aliado de Antônio Carlos Magalhães. "Tenho todo direito de fazer aliança com (o governador Jaques) Wagner e com Rui (Costa). Assim como eles (Geddel e o candidato a vice-governador Joacy Góes) tiveram o mesmo direito", disse se referindo a rixa que Geddel e Joacy tinha com ACM, avô do prefeito ACM Neto, que liderou a composição da chapa da oposição na Bahia.

Projetos

O candidato do PSD disse que, caso eleito, pretende defender projetos que estão em tramitação no Congresso e que ajudariam a Bahia. Um dos principais enfoques dele será a aprovação da reforma tributária, que deve "melhorar a arrecadação dos estados e municípios".

Otto Alencar diz que muitos municípios baianos estão sem capacidade de investimento por falta de recurso, por isso a "reforma tributária é super importante".



Outras entrevistas

O Vota Bahia também vai entrevistar os outros candidatos ao Senado: nesta terça, 5, a conversa será com Eliana Calmon (PSB), seguida de Hamilton Assis (PSOL), na quarta, 6, e Geddel Vieira Lima (PMDB), na quinta, 7.

A partir de 11 de agosto, o apresentador Mário Kertész, da Rádio Metrópole, conversa com os candidatos ao Senado e depois ao governo do Estado. O Jornal A TARDE vai promover sabatinas com os concorrentes à sucessão do governador. A TV Aratu também vai realizar três debates entre os candidatos.

