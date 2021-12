Vota Bahia: Marcos Mendes rejeita polarização DEM-PT

Comparando os partidos aos clubes Bahia e Vitória, o candidato do PSOL à sucessão do governo estadual, Marcos Mendes, disse que os baianos precisam acabar com a polarização DEM-PT. "Foram 50 anos de carlismo, agora quase 10 com o PT. Não pode ser como briga de BA-VI, não gosta do DEM vai para o PT, cansou do PT, vai para o DEM. Tem que acabar essa polarização, senão vai mudar o que?", questionou Marcos Mendes durante entrevista ao programa "Que Venha o Povo", da TV Aratu, uma iniciativa do projeto Vota Bahia, em parceria com os grupos A TARDE e Metrópole.

O psolista explicou que não acredita que o PT, do qual ele já foi filiado, e o DEM são iguais, mas defende que exercem o mesmo tipo de política. "Não são iguais. O DEM sempre foi um partido elitizado. O PT tem uma relação mais forte com o social, mas acabou se adequando ao mesmo modelo político que privilegia as empresas que financiam a campanha".

Marcos Mendes também rejeitou que a senadora Lídice da Mata (PSB) seja a opção ao PT ou DEM. "O PSB tem uma relação muito próxima ao PT. Lídice estava o tempo todo com o PT, só saiu depois do processo eleitoral. Quando acabar a eleição, com certeza vai votar. Então não pode dizer que é opção ao modelo petista. Quem realmente foi oposição e teve dignidade de não entrar em nenhum governo foi o PSOL. Portanto, é o único que pode verdadeiramente fazer mudanças que o estado está precisando".

O psolista ressaltou que seu partido não aceita financiamentos privados, por considerar que essas empresas doadoras acabam lucrando 20 vezes o valor doado para as campanhas políticas, desviando o dinheiro que poderia ser investido em educação, saúde e segurança pública.

