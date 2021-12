Vota Bahia entrevista Rui Costa nesta terça

O petista Rui Costa, candidato ao governo estadual, será entrevistado nesta terça-feira, 26, a partir das 11h10, no programa "Que Venha o Povo", da TV Aratu. A conversa com o apresentador Casemiro Neto faz parte do projeto Vota Bahia, uma parceria com os grupos A TARDE e Metrópole.



Confira a entrevista a partir das 11h10:



Na segunda, 25, a senadora Lídice da Mata (PSB) foi entrevistada. Os próximos serão Paulo Souto (DEM) na quarta, 27, e Marcos Mendes (PSOL) na quinta, 28. O Vota Bahia também realiza sabatinas com os candidatos no mês de setembro. Os eventos serão organizados pelo grupo A TARDE.

A rádio Metrópole também volta a ouvir os postulantes ao Estado entre 9 e 12 de setembro. Já a TV Aratu promove debates com os candidatos ao governo e ao Senado.

adblock ativo