Vota Bahia entrevista Hamilton Assis nesta quarta

O candidato do PSOL ao Senado, Hamilton Assis, será entrevistado nesta quarta-feira, 6, no programa "Que Venha o Povo", da TV Aratu. A conversa faz parte do projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.



Acompanhe entrevista com Hamilton Assis a partir das 11h10:

Na quinta, 7, o jornalista Casemiro Neto conversa com Geddel Vieira Lima (PMDB), encerrando uma série de entrevistas com postulantes ao Senado. O Vota Bahia segue a partir de 11 de agosto com entrevistas na Rádio Metrópole com os candidatos ao Senado e depois ao governo estadual. O Jornal A TARDE vai promover sabatinas com os concorrentes à sucessão do governador. A TV Aratu também vai realizar três debates entre os candidatos.

