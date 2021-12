Vota Bahia: A TARDE sabatina Paulo Souto nesta terça-feira

O democrata Paulo Souto será sabatinado pelo Grupo A TARDE nesta terça-feira, 2. O evento vai ao ar na TV Aratu, às 18 horas, e será retransmitido ao vivo no Portal A TARDE e nos sites da rádio Metrópole e Aratu On Line.

O jornalista Levi Vasconcelos será o âncora do programa, que também vai contar com os questionamentos dos jornalistas de A TARDE Biaggio Talento, Patrícia França e Jeane Borges. O candidato também vai responder a perguntas formuladas por leitores.

Os demais postulantes ao governo estadual também serão sabatinados. O próximo evento acontece no dia 8 de setembro com Lídice da Mata (PSB), seguido de Marcos Mendes (PSOL), dia 15, e Rui Costa (PT), dia 22. A ordem foi definida por meio de sorteio com as assessorias das campanhas dos candidatos.

A sabatina faz parte do projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole. O objetivo é ajudar os eleitores a conhecerem as propostas dos candidatos. Também já foram realizadas entrevistas com os postulantes e serão promovidos debates com os candidatos.

