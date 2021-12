Vinte dos 43 vereadores de SSA são candidatos a deputado

A dificuldade em manter as sessões na Câmara de Salvador tende a piorar na medida em que se aproximam as eleições de outubro. Em 2014, 20 dos 43 vereadores já se posicionam na disputa por uma cadeira de deputado nos legislativos federal e estadual.



O número está próximo da média dos últimos pleitos, quando cerca de 20 vereadores de Salvador entram na disputa e algo em torno de cinco obtêm sucesso e se elegem.

Nas eleições de 2010, apenas três conseguiram chegar à Assembleia Legislativa (Alba): Alan Sanches (pelo PMDB), Luizinho Sobral (PTN) e Sidelvan Nóbrega (PRB). Para federal, um único eleito: Erivelton Santana (PSC).



Retorno



A disputa, se de alguma forma pode comprometer a atividade legislativa na Câmara Municipal, não chega a significar, em caso de derrota, desgaste para o vereador. Ao contrário. Sem precisar se afastar das suas funções, tem o seu lugar garantido no Legislativo municipal.



"Na verdade, ele trabalha o seu nome para campanhas posteriores. Se fortalece", diz Everaldo Augusto (PCdoB), que não sai candidato este ano. Do seu partido, quem vai para a disputa é a vereadora Aladilce Souza, que pretende uma vaga na Alba.



Também estão de olho nas eleições de outubro os suplentes de vereadores, especialmente os que pertenceram à casa legislativa de Salvador e não conseguiram se reeleger em 2012.



Se eleito algum vereador da coligação PP/PTB/PT/PSD, Vânia Galvão (PT) oficializa o seu mandato na Câmara, e Alcindo Anunciação retorna à casa. Atualmente, Vânia ocupa a vaga do vereador Edvaldo Brito (PTB), secretário extraordinário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado (Codes). Vânia e Alcindo também seriam beneficiados com a eleição de Orlando Palhinha, que migrou do PP para o DEM.



Em caso da eleição para deputado de algum vereador da coligação DEM/PSDB, a atual superintendente da Limpurb, Kátia Alves (DEM), assumirá a vaga no Legislativo.

A volta do ex-vereador Reginaldo Oliveira (PCdoB) está condicionada à eleição da candidata do PCdoB, assim como o retorno de Sabá depende da eleição de Tia Eron (PRB), que disputa vaga na Câmara federal.



O ex-vereador Paulo Magalhães Júnior (PSC) depende da eleição de Heber Santana (PSC), e o ex-presidente da Câmara Pedro Godinho (PMDB) pode voltar se Pedrinho Pepê (PMDB) obtiver sucesso na sua campanha para deputado estadual.



Sem prejuízo



A movimentação não preocupa o presidente da casa, Paulo Câmara (PSDB). "Os vereadores precisam estar na casa nos dias de sessão, que são segunda, terça e quarta-feiras", diz. "Vão fazer a campanha sem esquecer o compromisso que têm com a cidade", avalia.



Para facilitar o processo, a pauta de votação, que está obstruída por dois vetos, será acelerada a partir da próxima semana. "Vamos votar os vetos na segunda-feira", assegurou o presidente.

