Vídeo da "surra" volta ao horário político

O vídeo do discurso do deputado federal ACM Neto (DEM) ameaçando dar uma "surra" no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ser exibido nesta segunda, 17, no programa do candidato Nelson Pelegrino. O vídeo já tinha sido usado no horário político, mas foi retirado do ar pela Justiça Eleitoral após ação dos advogados do Democratas.

O episódio foi lembrado por Lula durante comício de Pelegrino, na sexta-feira, na Praça Castro Alves. Aos presentes, o ex-presidente disse: "Se esse cidadão que é candidato contra o Nelson teve a coragem de dizer, que queria bater no presidente da República, imagine o que ele não vai fazer com um camelô de Salvador".

Neto respondeu usando o lema da campanha presidencial de Lula, em 2002: "A esperança vai vencer o medo". Isso provocou uma reação de Pelegrino. "De esperança entendemos nós, de medo entende ele e seu grupo político, que há 30 anos usou seu método de dominar o Estado".

Debate - "Aquele discurso aconteceu há sete anos, num momento em que eu estava investigando o mensalão. Foi uma reação acima do devido", afirmou ACM Neto ao A TARDE. Disse ainda que entrou novamente na Justiça para retirar o discurso do horário político, qualificando de "baixaria" a tática do adversário.

Pelegrino considera legítimo utilizar o vídeo. "As pessoas precisam responder pelos seus atos. Ele não poderia tratar o presidente daquela forma e agora fica tirando onda de bom moço", disse.

O prefeiturável petista também rebateu a acusação de que sua campanha está baixando o nível. "Baixaria é o que eles estão fazendo, chegando inclusive a usar o direito de resposta que seria para explicar a questão das cotas raciais para me chamar de mentiroso e me atacar", afirmou.

Segundo Pelegrino, sua campanha mostrará propostas de governo, mas não abrirá mão de alertar que o adversário "é de um partido contrário às cotas, ao Prouni, ao Bolsa Família e que destruiu o Código Florestal".

