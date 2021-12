Vídeo da campanha de Campos vaza e ataca aliados do PT

Um vídeo supostamente da campanha do PSB, que teria sido feito para a propaganda eleitoral gratuita, foi publicado nesta sexta-feira, 15, no Youtube. O material mostra Eduardo Campos numa espécie de programa de auditório ao lado de Marina Silva.

Logo no início aparece o letreiro "É hora de mandar o Sarney para a oposição". Com participação da "plateia", Campos diz "avisa aí ao Sarney, ao Renan, ao Collor, que nós vamos chegar e que eles vão para a oposição". O vídeo do candidato morto na quarta-feira, 13, aparentemente não tinha sido concluído, porque não informa o número da chapa.

Veja o vídeo:

Da Redação

