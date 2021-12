Vidas secas e produção de leite em Senhor do Bonfim

A história da região de Senhor do Bonfim pode ser contada a partir das secas. Elas provocaram mudanças fundiárias importantes, que reduziram a existência de grandes propriedades. Foram elas também que fizeram o homem buscar debaixo da terra, com a mineração, a riqueza que o solo árido negou nos períodos de estiagem.

Há algum tempo, falou-se em acabar com a seca, ideia que chegou a constar nas promessas de muitos políticos. Mas o sertanejo sabe que o regime irregular de chuvas é uma realidade. O acesso à água para consumo humano foi garantido em Bonfim apenas recentemente. Em alguns bairros mais distantes do centro, como Bonfim III e Pebinha, chegou-se a ficar 15 dias sem água nas torneiras. Hoje, chega dia sim, dia não.

No distrito de Quicé, 80% dos 15 mil litros de leite produzidos diariamente são provenientes de pequenos produtores.

Eles se reuniram por intermédio da Associação de Pequenos Agricultores de Quicé e, com parcerias externas, montaram, há um ano, um laticínio que já não dá conta da demanda. “Os benefícios são o pagamento certo para a entrega da matéria-prima e o dinheiro reinvestido na própria comunidade”, aponta a coordenadora do laticínio Denildes Rocha dos Santos, a Dada. “O transporte dos produtos é o gargalo atual”, diz. Os produtores já têm pedidos para Juazeiro, Salvador e outras cidades, mas as entregas ficam restritas à região: “Com veículos refrigerados, seria possível atender a todo o Estado”, completa.

Criador de ovelhas da raça dorper, Eduardo Teixeira cobra incentivos para os pequenos produtores. O investimento em assistência técnica é a principal demanda. “O problema é que tem gente que prefere ficar mandando carros-pipa”, diz.

No distrito de Tituaçu, a história da luta para viver da terra data de 1800, quando a negra Mariinha Rodrigues chegou à região fugida de Salvador e deu origem ao quilombo.

A comunidade tem projetos para produção de mandioca e galinhas caipiras.

O aposentado Epifânio Sidônio Rodrigues, de 90 anos, lembra muito bem da seca de 1932. “Derrubei muito licurizeiro para comer a massa do tronco”, lembra ele, um dos poucos a permanecer na comunidade quilombola. Essa massa era uma das poucas opções para comer. “Chega a ser mais seca que a tapioca”, afirma.

Veja mapa da viagem de A TARDE pelo interior da Bahia:

Propostas dos candidatos para a região:

>>GEDDEL VIEIRA (PMDB)



Construção de um novo terminal aéreo em Senhor do Bonfim. Recuperação das BAs 131, 144 e 368 (Antônio Gonçalves-Jacobina-Morro do Chapéu). Dinamização da pecuária, usando pesquisa; programas de melhoria da nutrição animal; incentivo ao comércio do couro; estímulo aos frigoríficos regionais; instalar distrito industrial na região e estimular o desenvolvimento de cadeias produtivas completas. Revisãodapolíticamineral, priorizando a formação de profissionais especializados.



>>JAQUES WAGNER (PT)



Implantar aterro sanitário com gestão compartilhada; ampliar o programa Água para Todos, com obras de esgotamento sanitário; ampliar hospital, cobertura do Samu e Programa Saúde da Família; incentivarosarranjos produtivos da agricultura familiar; desenvolver o setor de serviços, disponibilizando sistema de crédito para as micro e pequenas empresas; restaurar as rodovias e as estradas vicinais da região; ampliar as vagas de ensino profissional; fomentar e apoiar a rica cultura do território.



>>LUIZ BASSUMA (PV)



Firmar parcerias com o município e governo federal, para prevenir impactos ambientais vindos da produção de minérios, fazendo saneamento básico. Investir no desenvolvimento sustentável com a criação de programa de educação ambiental, além de gerar emprego e renda com projetos de reciclagem. Naagropecuária, investir na qualificação dos produtores,pormeiodeparceria com a Escola Técnica Federal. Apoio para o turismo ecológico, o artesanato e a cultura local.



>>PAULO SOUTO (DEM)



Resolver o problema de abastecimento de água nos municípios. Incentivar o projeto de agricultura irrigada de Ponto Novo e outras iniciativas de agricultura familiar.

Retomar o programa Cabra Forte. Levar as principais iniciativas do programadegovernoparaaregião, como videomonitoramento e implantação de bases especiais daPM e instalação de escolas técnicas e ensino médio em tempo integral. Na saúde, construir o Hospital Regional de Senhor do Bonfim.



>>MARCOS MENDES (PSOL)



Fortalecimento e independência dos conselhos municipais de saúde e educação; fortalecer escolas família agrícola e de tempo integral; priorizar o Programa de Saúde Familiar; preparar o Hospital Regional de Jacobina e Curaçá para alta complexidade, com ênfase na saúde da mulher, do idoso e dos quilombolas; reforma agrária para o povo do campo com insumos,apoio técnico, acompanhamento e regularização fundiária; agricultura familiar e apicultura



==============================

