Vices ganham protagonismo na eleição municipal de Salvador

O processo de escolha dos candidatos a vice-prefeito em Salvador foi tenso e demorado, mas a influência deles pode ser importante para a conquista votos na disputa pelo Palácio Thomé de Souza, avalia o cientista político Joviniano Neto.



Tanto a disputa intensa quanto a recusa ao posto podem fazer a definição dos vice ocorrer somente às vésperas das convenções partidárias, e até depois delas. Segundo Joviniano, a demora na escolha dos vice foi uma peculiaridade este ano e demonstra que o posto tem uma função estratégica.



O escolhido para marchar ao lado do prefeito ACM Neto na campanha pela reeleição - após muita tensão entre partidos aliados, principalmente o PRB - foi o deputado estadual Bruno Reis (PMDB).



A disputa intensa, para Joviniano, se deu pelo fato "óbvio" de que o prefeito deverá ser candidato a governador em 2018, deixando a prefeitura para o vice. "Ele aparece como favorito e, por isso, se travou uma guerra interna pelo vice, que poderá assumir a prefeitura nos dois últimos anos", avalia.



Além de ter maior musculatura entre os aliados, o que dará ao prefeito maior tempo de propaganda, o PMDB é o partido do presidente interino Michel Temer, o que evidencia a importância da aliança para o prefeito. O PRB chegou a ameaçar sair da base de Neto, mas, mesmo insatisfeito, permaneceu por vislumbrar maior participação nas eleições de 2018.



Base do governo



Entre as três candidaturas da base do governador Rui Costa (PT), a definição também só ocorreu na reta final. Para Joviniano, a demora em definir uma estratégia na pulverização de candidaturas resultou no atraso na escolha, após recusas.



"Houve demora do PT para decidir se teria ou não um candidato do partido, quem seria indicado a vice de Alice. Primeiro havia o desejo de outro perfil, um negro, mas acabou ficando uma chapa com duas mulheres", afirmou ele, lembrando que o processo foi tão em cima da hora que a escolhida, a deputada Maria Del Carmen (PT), cumpria compromissos na Espanha e antecipou o retorno.



Na chapa encabeçada por Cláudio Silva (PP), a escolhida foi a correligionária dele, Dinamene Meireles, ligada à Assembleia de Deus e que pode ser "interessante" por atingir o público religioso. A convenção do PP, na última quinta-feira, foi realizada sem que a vice tivesse sido escolhida, após recusa de duas integrantes do PR.



A candidatura do deputado Pastor Sargento Isidório (PDT) tem como vice o ex-deputado federal Luiz Bassuma (Pros). "A demora foi para achar alguém do perfil dele e que pudesse formar uma chapa competitiva", explicou Joviniano.



A Rede mudou na última sexta-feira a indicação de vice de Fábio Nogueira (Psol), retirando o produtor cultural Babuca Grimaldi e colocando Yuri Alves, militante da Juventude Negra e dos direitos da comunidade LGBT.



Se sentindo traída, a atual vice-prefeita, Célia Sacramento (PPL), lançou candidatura própria e ainda não definiu o vice, mas o nome sairá do partido. Concorrendo pela terceira vez à prefeitura, Rogério Tadeu da Luz (PRTB) até tentou atrair outros partidos, mas acabou fechando uma chapa "puro sangue" com o empresário Antônio Neto.

adblock ativo